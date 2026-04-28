Luk protiv bora – bolji je od skupih krema, ali samo ako izbegnete ove greške koje lako i brzo iritiraju kožu

Luk protiv bora deluje primamljivo, ali prava korist zavisi od mere i testa kože. Pročitajte kako da na vreme sačuvate lice od grešaka.

Luk protiv bora nije magična prečica do zategnutog lica, ali može da osveži ten ako ga koristite pažljivo.

Da li luk protiv bora zaista pomaže?

Može blago da omekša i osveži kožu, ali ne briše duboke bore. Najviše smisla ima kao povremena maska za ten koji nije osetljiv.

Kako maska od luka može da osveži ten

Crni luk za lice privlači pažnju jer sadrži sumporna jedinjenja i antioksidanse, pa se često pominje u kućnoj nezi. Ipak, ono što ljudi najčešće pogreše jeste količina. maska od luka treba da bude blaga, kratka i pomešana sa sastojkom koji smiruje kožu, poput meda ili običnog jogurta. Tako se smanjuje peckanje i lakše kontroliše reakcija kože.

Usitnite malu glavicu crnog luka i procedite sok

Dodajte kašičicu meda ili jogurta

Nanesite tanak sloj na čisto lice, ali ne blizu očiju

Isperite posle 10 do 15 minuta mlakom vodom

Za ovakav tretman dovoljno je jednom nedeljno. Pre prve upotrebe uradite test na malom delu kože iza uha ili na ivici vilice. Ako peče dugo, crveni ili svrbi, odmah odustanite.

Greške koje najčešće iziritiraju kožu

Luk protiv bora najčešće pravi problem kada se nanosi nerazblažen, kada stoji predugo ili kada ide na već iziritiranu kožu. Tu nema mesta za nagađanje. Ako imate rozaceu, sveže ranice, perutanje ili jak svrab, ovaj kućni trik preskočite.

Ne trljajte kriške direktno po licu

Ne stavljajte smesu na kapke i područje oko očiju

Ne držite masku duže od 15 minuta

Ne koristite je svakog dana

Kada prirodna nega lica ima smisla

Ovde vredi biti pošten. Najjači argument ne dolazi iz kućnog ogledala, već iz laboratorije. U studiji objavljenoj u časopisu „Natural Product Communications“, istraživanje o fermentisanom ekstraktu luka i foto-starenju kože pokazalo je da fermentisani ekstrakt luka u ćelijskim modelima smanjuje ekspresiju kolagenaze-1 i povećava nivo kolagena tipa I posle UVB izlaganja. To zvuči ohrabrujuće, ali nije isto što i dokaz da sirov luk na licu daje isti efekat kod svake osobe. Zato podmlađivanje kože lukom treba posmatrati kao pomoćni, a ne glavni korak nege.

Prirodna nega lica ima granice. Ako želite uredniji ten, neka baza budu blago čišćenje, hidratacija i svakodnevna zaštita od sunca, a domaća maska za bore samo povremeni dodatak. Luk može da osveži, ali neće rešiti sve ono što je nastajalo godinama.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

