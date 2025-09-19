Najmoćniji lek iz prirode: Jedna biljka pomaže u lečenju stotinu bolesti

Neven (Calendula officinalis) je omiljena biljka fitoterapeuta zbog snažnog antibakterijskog i antigljivičnog dejstva. Bogata eteričnim uljem, flavonoidima, karotenoidima i provitaminom A, koristi se za jačanje imuniteta i ublažavanje simptoma prehlada, gripa i viroza.

Za šta je dobar neven

Neven pomaže kod oštećene jetre, čišćenja krvi i problema s žuči. Efikasan je u lečenju gnojnih rana, opekotina, kožnih oboljenja, bradavica i kurjih očiju. Takođe reguliše menstruaciju, olakšava simptome herpesa i može podržati organizam u borbi protiv karcinogenih oboljenja.

Kako pripremiti čaj

Za nevenov čaj potrebno je 2 kašike suvih cvetova preliti s 250 ml ključale vode. Ostavite da odstoji 10 minuta, procedite i pijte 2–3 šolje dnevno za ublažavanje žučnih tegoba ili jednu šolju dnevno nedelju dana pre menstruacije.

Obloge protiv rana i opekotina

Sveži, isitnjeni listovi ili ohlađeni čaj od nevena stavite direktno na opekotine, čireve i gnojne rane. Obloge umiruju kožu, ubrzavaju zarastanje i sprečavaju razvoj infekcije.

Mast od nevena

U kilogram čistog svinjskog loja dodajte četiri šake sitno iseckanih cvetova i listova nevena. Kuvajte na tihoj vatri deset minuta, ostavite da odstoji 12 sati, pa zagrejte i procedite kroz gusto sito — mast je idealna za sve kožne tegobe.

Maslac za negu kože

Izmešajte jednake količine sveže, izgnječene nevenove biljke i kozjeg maslaca. Lagano zagrejte da maslac postane tečan, pa skinite s vatre i ostavite biljke da potonu — lekovite tvari ostaju u maslacu koji omekšava i hrani kožu.

