Naše bake su imale najlepšu kosu zahvaljujući jednoj tajni – evo kako da i vama poraste brzo

 –  
Foto: pixabay.com/icsilviu

Naše bake nisu imale skupe preparate, ali su imale jednu tajnu. Kosa im je rasla brzo, bila gusta i zdrava.

Njihova kosa nije bila samo lepa – bila je gusta, sjajna i snažna. Bez silikona, bez hemije. Naše bake su imale jedan trik koji su prenosile tiho, iz generacije u generaciju.

Danas, ta tajna ponovo izlazi na svetlo – i kosa vam može porasti neverovatno brzo.

Šta su koristile za kosu- i zašto to i dalje radi

U centru svega bila je jednostavna, ali moćna formula:

  • Topli uljni oblog: ricinusovo, maslinovo i nevenovo ulje
  • Drveni češalj: svakodnevno češljanje temena u svim pravcima
  • Biljni čaj za ispiranje: kopriva, ruzmarin i lavanda

Efekat koji se vidi već nakon 7 dana

  • Kosa postaje vidljivo gušća i sjajnija
  • Rast se ubrzava – do 2 cm nedeljno kod nekih korisnika
  • Temena više ne svrbi, ne peruta se, ne opada
  • Frizura dobija volumen koji ne traži feniranje

Ova metoda ne zahteva skupe preparate, posebne tretmane niti profesionalnu opremu. Sastojci su dostupni, priprema je jednostavna, a efekti se mogu primetiti već nakon prve nedelje.

Za optimalne rezultate, preporučuje se redovna primena i strpljenje. Recept je praktičan, provereno funkcioniše i može se lako uklopiti u svakodnevnu rutinu nege kose.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com