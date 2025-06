Nema više brijanja brijačem: Najveća greška koju većina ljudi pravi, ali prenosi viruse i bradavice

Brijanje ručnim brijačem je kao prva ljubavna afera – izgleda jednostavno, ali na kraju ostaju posekotine, iritacija i žaljenje. Dermatolozi već godinama upozoravaju da je klasično brijanje slično svakodnevnom hodanju bosi po šljunku za našu kožu. Pa zašto još uvek istrajavamo?

Nema više uklanjanja dlaka brijačem

Svaki put kada gurnete oštricu preko kože, ne uklanjate samo dlake – vi gulite, trljate i (nenamerno) otvarate vrata virusima, bakterijama i drugim neželjenim gostima. U nastavku otkrivamo zašto bi vašem brijaču možda trebalo zasluženo penzionisanje – i koji savremeni alati za zaglađivanje mogu da spasu vašu kožu. bukvalno.

Posekotine: male, ali ljuto crvene

Brijač ne zna za milost. Jedan pogrešan potez – i imate mini krvavu skulpturu na gležnju. Još je gore ako imate suvu kožu, jer tada sečivo ne seče, već seče i bode u isto vreme. I ne zaboravimo na opekotinu od brijača – taj crveni suvenir koji ostaje kada pomislite da ste se zaista dobro obrijali. Spojler: niste.

Imate li izrasline i bradavice?! Bakterije su nevidljiva zabava na vašem brijaču

Dozvolite da vam kažemo nešto nehigijensko: brijač koji se nalazi na ivici vaše kade je bakterijski Airbnb. Vlažno okruženje + staro sečivo = uslovi iz snova za koloniju mikroba. Staphilococcus aureus, vaš novi frizer, više voli da se useli, ali umesto podrezivanja, izaziva upalu i kvrge pune gnoja.

Virusi, bradavice i neprijatne kožne tajne

Brijač je divan kanal za širenje virusa poput HPV-a. Jedna mala bradavica, i za dve nedelje ćete biti „ponosni“ vlasnik njihovog klona. A ako sa nekim delite brijač – iskreno, radije bolje da podelite lozinku za Netflix nego oštricu. Hepatitis B i C mogu vam zahvaliti za ovo doživotnom posetom.

Brijač + dezinfekciono sredstvo = sreća na koži

Ako insistirate na korišćenju brijača (nije strašno, nismo svi spremni za IPL revoluciju), barem se uverite da je dezinfikovan. I to nakon svake upotrebe. Ne, ne samo ispiranje pod mlakom vodom – govorimo o specifičnom dezinfekcionom sredstvu. Rastvor alkohola (najmanje 70%) ili specijalizovani alat za dezinfekciju sečiva mogu sprečiti da se brijač pretvori u mali inkubator za klice. Dezinfikovani brijač je jednostavna mera koja će vašu kožu spasiti od mnogih bakterijskih „iznenađenja”. I ne – sredstvo za dezinfekciju nije samo za ruke i telefone. Vaša koža će vam biti zahvalna. Dakle, nakon svake upotrebe, očistite oštricu. Čak i kada depilirate različite oblasti. Virusi se prenose brijačima!

Urasle dlake: tihi saboteri vaše kože

Brijemo se da bi koža bila glatka, ali na kraju imamo… izbočine. Dlake koje ponovo rastu umesto da izlaze stvaraju potkožno minsko polje: crveno, bolno i ponekad ispunjeno gnojem. Razlog? Brijanje protiv rasta dlačica, preveliki pritisak, a onda još jedan momenat „neću sad da koristim penu, nemam vremena“. Klasika.

Posekotina+ britva = drama u tri čina

Da li imate ranicu koji se redovno „pogodi” oštricom? Vreme je da odete kod dermatologa. Svaka povreda može prikriti promene koje treba da primetite. Iako posekotina ne izaziva rak, ipak može da zakomplikuje situaciju ako uključuje već izmenjeno tkivo. Koža nije mesto za kockanje.

Greške koje pravimo (pre)često s brijačima

Tupe oštrice: Korišćenje brijača više od pet puta je kao da pokušavate da napravite palačinke sa perforiranom posudom. Ne radi.

Hajde da dezinfikujemo oštricu: Da li ste ikada dezinfikovali brijač? Nisi. Odgovor je logičan, ali istovremeno i glup.

Suvo brijanje: To nije „lajf hak“, to je kazna kože.

Bez pripreme: Dlaka tvrda, koža suva – rezultat: pocepana epiderma i iritacija.

Brijanje protiv ranice: zvuči kao prečica? To je zapravo zaobilaznica do uraslih dlačica.

Deljenje brijača: Veoma romantično, ako zanemarite prenošenje bolesti.

Moderna alternativa: dobrodošli u 21. vek!

Električni brijači

Glatkost bez stresa. Bez kontakta sa oštricom, bez posekotina, bez izgovora. Neki modeli režu 40.000 udaraca u minuti. Preporučuje se za minimaliste. Efekat je sličan brijanju brijačem.

Mehanički epilatori

Da, boli. Ali ne zadugo. Dlake izlaze iz korena, a rezultati traju nedeljama. I ne, nije srednjovekovno – proizvođači su usavršili ovu tehniku s nastavcima za masažu i vodootpornošću. Malo spa, malo fitnesa za vašu kožu.

IPL tehnologija

Ako svakodnevno brijanje predstavlja bol, IPL je kao sveobuhvatan odmor. Svetlosni impulsi oštećuju folikule dlake, a ona opada – postepeno, ali trajno. Idealno za one koji žele svojoj kosi da kažu na duge staze: Nisam ja, ti si.

