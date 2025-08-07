Nijedna krema ne briše bore kao ova jeftina namirnica iz tvoje kuhinje

Zaboravite skupe kreme – bore nestaju uz jeftinu namirnicu koju već imate kod kuće. Saznajte kako!

U svetu nege kože, sve smo videli. Od jednostavnih hidratantnih losiona, do tretmana lica sa spermom od lososa – postoji mnoštvo čudnih i divnih kozmetičkih proizvoda koje možete izabrati. Ali sada se tvrdi da bi jedno iznenađujuće povrće moglo biti najbolje tajno oružje protiv starenja, posebno među starijima od 30 godina.

U pitanju je luk koji zahvaljujući impresivnom sadržaju vitamina C i sumpora pravi jedinstvenu kombinaciju u borbi protiv bora. Sumpor, odgovoran za oštar miris luka, ima potencijal da poveća proizvodnju kolagena u našem telu – proteina koji je posebno bogat u našoj koži. Međutim, nakon 30. godine, nivoi našeg prirodnog kolagena počinju da se smanjuju, što dovodi do bora i finih linija. Kao dobar izvor vitamina C, luk može podržati izgradnju i održavanje kolagena.

Stručnjaci takođe sugerišu da su bakar, mangan i cink tri druge hemikalije koje menjaju igru i koje mogu povećati proizvodnju kolagena. Bundeva i brokoli su među namirnicama koje se posebno hvale zbog toga.

Različite studije preporučuju i kozmetičke proizvode na bazi kolagena za borbu protiv bora, ali odabir pravog može napraviti razliku. Sam kolagen je veliki molekul koji ne može da prodre u površinski sloj kože osim ako nije u obliku „hidrolizovanog kolagena“. Sastoji se od mnogo manjih fragmenata koji se suočavaju sa vidljivim znakovima starenja spolja, ali i dalje ne mogu duboko da uđu u sastav krema i maski.

Stručnjaci su ranije objasnili: „Ne trošite novac na kupovinu kolagenskih maski, krema i seruma jer je jedina korist koju ćete dobiti od nanošenja kolagena direktno na kožu vrlo minimalna hidratacija“.

Jedine maske za lice, kreme i serumi koji efikasno deluju su proizvodi pro-kolageni ili oni koji sadrže peptide za povećanje kolagena koji podržavaju proizvodnju kolagena. Stručnjaci, međutim, preporučuju da povećate nivo kolagena uzimanjem suplemenata. Oni se brže apsorbuju u krvotok, efikasno se bore sa znakovima starenja iznutra, a istovremeno jačaju zdravlje noktiju. Druga istraživanja čak sugerišu da mogu poboljšati i mišićnu masu, iako je stepen još uvek neizvestan, prenosi „Mirror“.

(Ona.rs)

