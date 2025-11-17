Nijedna krema sa kolagenom vam neće ispeglati bore kao jeftina namirnica koju imate u kući

Nijedna krema sa kolagenom ne briše bore kao povrće iz kuhinje koje prirodno podstiče proizvodnju kolagena.

Nijedna krema sa kolagenom ne može da pruži efekat koji daje ovo iznenađujuće povrće.

U svetu nege kože, sve smo videli – od jednostavnih hidratantnih losiona do tretmana lica sa ekstraktom lososa. Postoji mnoštvo čudnih i neobičnih kozmetičkih proizvoda koje možete izabrati, ali sada se tvrdi da bi upravo ova namirnica mogla biti najbolje tajno oružje protiv starenja, naročito kod osoba starijih od 30 godina.

Luk kao prirodni pokretač kolagena

Crni luk koji zahvaljujući impresivnom sadržaju vitamina C i sumpora pravi jedinstvenu kombinaciju u borbi protiv bora. Sumpor, odgovoran za oštar miris luka, može da poveća proizvodnju kolagena u našem telu – proteina koji je posebno bogat u našoj koži. Međutim, nakon 30. godine, nivoi našeg prirodnog kolagena počinju da se smanjuju, što dovodi do bora i finih linija. Kao dobar izvor vitamina C, luk može podržati izgradnju i održavanje kolagena.

Istina o kolagenskim proizvodima i prirodnim izvorima

Stručnjaci sugerišu da su bakar, mangan i cink tri druge hemikalije koje menjaju igru i koje mogu povećati proizvodnju kolagena. Bundeva i brokoli su među namirnicama koje se posebno hvale zbog toga.

Različite studije preporučuju i kozmetičke proizvode na bazi kolagena za borbu protiv bora, ali odabir pravog može napraviti razliku. Sam kolagen je veliki molekul koji ne može da prodre u površinski sloj kože osim ako nije u obliku „hidrolizovanog kolagena“. Sastoji se od mnogo manjih fragmenata koji se suočavaju sa vidljivim znakovima starenja spolja, ali i dalje ne mogu duboko da uđu u sastav krema i maski.

Stručnjaci su ranije objasnili: „Ne trošite novac na kupovinu kolagenskih krema i seruma jer je jedina korist koju ćete dobiti vrlo minimalna hidratacija“.

Pro‑kolagen i suplementi: nova strategija protiv starenja

Jedine maske za lice, kreme i serumi koji efikasno deluju su proizvodi pro-kolageni ili oni koji sadrže peptide za povećanje kolagena. Stručnjaci, međutim, preporučuju da povećate nivo kolagena uzimanjem suplemenata. Oni se brže apsorbuju u krvotok, efikasno se bore sa znakovima starenja iznutra, a istovremeno jačaju zdravlje noktiju. Druga istraživanja čak sugerišu da mogu poboljšati i mišićnu masu, iako je stepen još uvek neizvestan, prenosi „Mirror“.

Nijedna krema sa kolagenom ne može da pruži dugotrajan efekat kakav daju prirodni izvori kolagena iz hrane i suplemenata. Dok kozmetički proizvodi mogu da obezbede samo površinsku hidrataciju, pravo rešenje za zategnutu, elastičnu i mladoliku kožu dolazi iznutra. To se postiže kroz ishranu bogatu vitaminima i mineralima i pravilno odabrane suplemente.

