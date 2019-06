Pet opasnih mitova o ženskom polnom organu u koje ne treba da verujete

Žene često posežu za proizvodima za intimnu negu. Međutim, prava istina je da ti gelovi, dezodoransi i depilacija nisu nužni. Naprotiv, mogu uzrokovati ozbiljnu štetu.

„Nema potrebe da vaša vagina miriše kao vrt, a ne mora ni da izgleda kao savršeno uređen vrt“, slikovito je objasnila ginekolog Donika Mur za Insider.

Ona je sastavila listu najčešćih mitova o higijeni ženskog polnog organa u koje bi trebalo da prestanete da verujete.

Mit: Vagina će biti čistija ako uklanjate stidne dlake

U sklopu istraživanja koje je 2016. sproveo JAMA Dermatology, većina žena je izjavila da uklanja stidne dlake zbog higijene ili čistoće, ali to nije neophodno.

„Koža žena koje se briju ili uklanjaju stidne dlake voskom je sklonija infekcijama. Nema podataka koji ukazuju da su genitalije zdravije nakon takvih tretmana“, izjavila ginekolog Lea Milhajser.

Takve metode mogu dovesti do posekotina i uraslih dlaka, a ako ih pokušate da ih uklonite pincetom, i to može dovesti do infekcije, pojasnila je doktorka, a prenosi Index.

„Pre nego što odlučite da uklonite stidne dlake, dobro je znati da one deluju kao zaštitna barijera od prljavštine. Najzdravija i najsigurnija opcija je da ih pažljivo skratite makazama“, savetovala je Murova.

Mit: Korišćenje gelova za intimnu negu održava vaginalni pH uravnoteženim

Stručnjaci iz klinike Mejo tvrde da se vagina sama čisti, a da gelovi samo mogu dovesti do ozbiljnih infekcija jer narušavaju prirodnu bakterijsku ravnotežu vagine.

Savet dr. Mur je da se u slučaju neugodnog mirisa vagine obratite lekaru.

„Problem verovatno zahteva više od gela za intimnu negu. Takođe, svaka vagina ima jedinstven miris i ne treba se uzrujavati ako je vaš drugačiji“, napomenula je.

Mit: Dezodoransi za genitalije ubijaju neugodan miris i bezopasni su

Kao i sapuni za intimnu negu, dezodoransi za genitalije su bespotrebni. Korišćenje takvih proizvoda može narušiti ravnotežu polnog organa jer ti sprejevi sadrže hemikalije koje mogu loše uticati na zdrave bakterije koje se nalaze u vagini i sprečavaju pojavu gljivica i drugih infekcija.

Uz to, mirisi u sprejevima mogu iritirati spoljnu kožu genitalija, kaže dr. Mur.

Mit: Što je skuplje donje rublje, tim je bolje za vaginalno zdravlje

Kad je nešto skuplje, obično se podrazumeva da je boljeg kvaliteta. Ali kad je u pitanju donje rublje, viša cena zapravo može biti loša.

Naime, donje rublje od svile i drugih sintetičkih materijala nije prozračno i može uzrokovati zadržavanje vlage u području prepona, a to može dovesti do pojave gljivične infekcije.

„Pamučno rublje je poželjnije jer je prozračnije“, kaže dr. Milhajser.

Iz istog je razloga važno skinuti mokar kupaći kostim ili znojnu odeću nakon treninga. Ako ostanete u takvoj odeći, dolazi do zadržavanja vlage što je pravi mamac za gljivice.

Mit: Vaginu treba prati sapunom

Lekari su složni da je ova izjava potpuno netačna. Kod nekih ljudi čak i malo sapuna može dovesti do bakterijske neravnoteže, a to će možda rezultirati infekcijom.

Umesto sapunom, vaginu je preporučljivo isprati toplom vodom.