Prestala sam da mažem lice kremom – evo šta mi se desilo za samo 10 dana

Žena je odlučila da prestane da koristi kremu za lice, a rezultati nakon 10 dana su je iznenadili.

Ne, nisam se probudila jednog jutra sa savršenom kožom. Ali jesam prestala da koristim kremu za lice – onu koju sam godinama mazala iz navike, bez razmišljanja. I evo šta se desilo za samo deset dana.

Koža bez kreme – prvi dani

Prvih par dana bilo je čudno. Koža mi je delovala zategnuto, kao da traži nešto što je navikla da dobija. Imala sam osećaj da će se isušiti, da će mi izbiti bubuljice, da pravim grešku. Ali nisam popustila.

Neočekivana reakcija kože

Umesto haosa – mir. Koža se nije raspala. Naprotiv, počela je da se ponaša kao da se budi. Masni delovi su se smirili, suvi su prestali da se perutaju. Ten mi je postao ujednačeniji, a pore manje vidljive. Nisam mogla da verujem da je sve to bez ijednog proizvoda.

Šta sam radila umesto kreme

Nisam ostavila kožu potpuno samu. Umivala sam se mlakom vodom, povremeno koristila hidrolat lavande, i to je bilo to. Bez seruma, bez tonika, bez noćne kreme. Samo disanje kože.

Psihološki efekat – sloboda

Osetila sam olakšanje. Kao da sam skinula teret – ne samo sa kože, već i iz glave. Prestala sam da jurim savršenstvo, prestala da verujem da mi je potrebna hemija da bih bila „negovana“. Počela sam da gledam svoje lice kao lice, a ne kao projekat.

Da li ću se vratiti kremi?

Možda. Ali sada znam da mi ne treba svaki dan. Znam da koža ume sama. I to mi je najveće otkriće – poverenje u sopstveno telo.

Manje je stvarno više

Ova promena mi nije donela čudo, ali mi je donela mir. I to je vrednije od bilo koje kreme koju sam ikad kupila.

