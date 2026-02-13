Promene su neverovatne: Punih 15 dana umivala se medom, rezultate podelila sa celim svetom

Istraživala je dugo po Internetu, a onda rešila da proba ono što su mnogi preporučivali za umirenje kože – umivanje medom.

Priča sa problemima na koži počela je, za Džosi Santi, svrabom i pečenjem na rukama. Primetila je da na nekim delovima koža postaje crvena, jedva se uzdržavala da se ne češe.

Blogerka koja uživa u isprobavanju raznih kozmetičkih sredstava je sada počela da maže silne kreme na ove osetljive delove, ali ništa nije pomagalo. Kako se to često događa sa ekcemom, tegobe su nestajale na dan-dva, a onda je sve počinjalo ponovo.

Istovremeno, lice joj je sve burnije reagovalo na kozmetiku koju je koristila. Krema sa vitaminom C je pekla kao kiselina, čak je i antirid sa hijaluronom izazivao crvenilo i peckanje.

Istraživala je dugo po Internetu, a onda rešila da proba ono što su mnogi preporučivali za umirenje kože – med. “Prvih dana sam bila veoma oprezna, jer mi lice uvek burno reaguje na nove umivalice“, piše Džosi. “Međutim, bila sam prijatno iznenađena što nije bilo nikakve reakcije kad sam namazala med.

Takođe, iznenađenje je bilo koliko se on lako ispira. Mislila sam da će to trajati dugo, a med se lako rastvara i nije uopšte lepljiv kad se pokvasi vodom.”

Prvi rezultati sa medom

Već za nekoliko dana, suvih i osetljivih delova na licu ove devojke je bilo sve manje. “Koristila sam još samo blagu hidrantnu kremu i prijalo mi je.

Onda sam počela da ostavljam med malo duže na koži. Kad kažem duže, mislim na samo minut-dva, ali sam onda primetila da – kad ga isperem – nemam onaj osećaj zatezanja kao kad koristim druge umivalice.”

Već desetog dana sam shvatila da se one suvkaste površine lica više ne javljaju. I ne samo to, nego mi je boja kože postala ravnomernija. Na kraju sam postala i “bezobrazna” pa sam koristila i kristalizovane slojeve meda sa zida tegle.

“Istrljala bih malo nos i bradu, mesta gde mi se pore više pune. Pun pogodak! Bio je to dobar piling.”

Na kraju dvonedeljnog perioda, odlučila sam da odsad samo med koristim kao umivalicu. Zaista se dobro pokazao. I da sve bude još lepše – i ekcem na rukama mi se smirio”, završava Džosi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com