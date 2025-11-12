Ruski eliksir „večne mladosti“: Popijte ga svako jutro, podmladićete i dušu i telo!

Rusi vekovima koriste ovaj eliksir koji predstavlja biljnu mešavinu koja je sjajna za vaše zdravlje i izgled.

Ruski eliksir predstavja biljnu mešavinu koja je sjajna za vaše zdravlje i izgled

Ruska narodna medicina bogata je lekovitim receptima, a među njima našao se i ovaj ruski biljni eliksir “večne mladosti”, spoj bilja izuzetne lekovitosti – kamilice, kantariona, smilja i pupoljaka breze.

Sve te biljke bogate su lekovitim svojstvima koje su potvrdili mnogi naraštaji, a konzumacijom ovog eliksira moći ćete se upoređivati i sa 20 godina mlađim ljudima.

Ruski biljni eliksir večne mladosti

Za pripremu vam je potrebno:

100 grama cvetova kamilice

100 grama kantariona

100 grama cvetova smilja

100 grama pupoljaka breze

Za pripremu eliksira dobro izmešajte navedene sastojke i čuvajte ih u hermetički zatvorenoj posudi. Uzmite jednu veliku kašiku mešavine i prelijte sa pola litra ključale vode, poklopite i nakon 20 minuta procedite.

Čuvajte napitak u termosu da bude topao. Popijte pola napitka ujutru na prazan stomak, a ostatak dva sata nakon večere, nakon toga nemojte više ništa piti, niti jesti.

Ovaj napitak će vam pomoći u mršavljenju bez držanja dijete i kod poremećaja metabolizma. Očistiće telo od toksina i na taj način poboljšati rad srca, jetre, bubrega i pankreasa.

Kako deluje eliksir?

Eliksir povećava elastičnost krvnih sudova, pomaže kod multiple skleroze, prevenira infarkt i hipertenziju. Eliksir “večne mladosti” prijatnog je ukusa, a po želji se može zasladiti kašičicom meda.

Kamilica je danas najpoznatija lekovita biljka, koja se u jednakoj meri koristi u službenoj i u narodnoj medicini, njeni sastojci i aktivne materije dobro su istražene.

Kantarion ili gospina trava ima mnoga lekovita svojstva, veoma je korisna lekovita biljka. Koristi se za lečenje sluzavosti pluća, grčeva u trbuhu i želucu, zgrušavanja krvi, bolesti bubrega, jetre, slezene i mokraćne bešike. Naročito se preporučuje kod nekontroliranog mokrenja. Pomešana s drugim lekovitim biljkama odlično je sredstvo za lečenje zrelog kašlja i astme.

Osim za podmlađivanje, smilje ima i brojna druga lekovita svojstva. Odličan je lek protiv bronhitisa i kašlja, deluje kao sedativ, snižava krvni pritisak, nivo holesterola u krvi, sprečava nastanak ugrušaka, ublažava bolove i jača celi organizam.

Čaj od pupoljaka breze pospešuje odstranjivanje viška mokraćne kiseline i toksina iz tela, te može pomoći i u slučaju tegoba sa reumatizmom i edema, piše Nova.ba.

