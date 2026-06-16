Samo poprskajte obuću ovim pre izlaska iz kuće: Stopala se više neće znojiti, a neprijatan miris nestaje

Saznajte kako da neprijatan miris nestaje iz vaših patika i cipela za samo minut uz pomoć dva jeftina sastojka koja već imate kod kuće.

Sigurno vam se desilo da vas je sramota da se izujete u gostima jer se bojite da se nakupio smrad, ali uz ovaj trik neprijatan miris nestaje u sekundi.

Znojenje stopala tokom letnjih vrućina je potpuno prirodna stvar, ali niko ne želi da se bori sa neprijatnim aromama iz omiljenih patika ili cipela. Srećom, spas donosi jeftin i brz trik od samo dva sastojka koji rešava ovaj problem odmah, pre nego što uopšte izađete iz kuće.

Kako napraviti domaći sprej protiv neprijatnih mirisa?

Sve što vam treba za ovo prirodno rešenje jesu medicinski alkohol (70%) i nekoliko kapi eteričnog ulja čajevca. Čajevac je u moćan borac protiv bakterija i gljivica koje zapravo i uzrokuju neprijatne arome.

Postupak: Ulijte alkohol u bočicu sa raspršivačem i dodajte 10 kapi ulja čajevca, pa dobro promućkajte.

ulja čajevca, pa dobro promućkajte. Primena: Poprskajte unutrašnjost obuće svako veče i pustite da se osuši.

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Kako da neprijatan miris nestane bez skupih sprejova?

Ako trenutno nemate ulje čajevca, obična soda bikarbona radi podjednako dobar posao. Uveče obilno pospite sodu bikarbonu u obuću i ostavite da odstoji preko noći. Ujutru samo istresite prah ili ga usisajte. Vaša obuća će biti potpuno neutralizovana i sveža za novi dan.

SAVET: Ako ste u velikoj žurbi, stavite dve suve kesice crnog čaja u svaku cipelu na samo 20 minuta pre izlaska. Tanini iz čaja upijaju vlagu i smrad brzinom svetlosti.

Zašto se stopala uopšte toliko znoje u obući?

Naša stopala imaju preko 250.000 znojnih žlezda koje stalno rade. Kada nosite obuću od veštačkih materijala, ta vlaga nema gde da ispari. Bakterije se tada bukvalno goste na vašim stopalima i tako nastaje neprijatan smrad.

Kako sprečiti znojenje nogu tokom celog dana?

Evo šta morate da promenite odmah ako želite dugoročne rezultate:

Sastav čarapa: Uvek birajte čarape koje u sastavu imaju 100% pamuk ili bambus.

Uvek birajte čarape koje u sastavu imaju 100% pamuk ili bambus. Izbegavajte sintetiku: Zaobilazite je u širokom luku jer ona samo pojačava znojenje i grejanje stopala.

Zaobilazite je u širokom luku jer ona samo pojačava znojenje i grejanje stopala. Pravilo 24 sata: Nikada ne nosite isti par obuće dva dana zaredom, već ih pustite da se dobro izluftiraju i potpuno osuše od prethodnog nošenja.

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Šta uraditi kada patike već prime neugodan miris?

Operite uloške u veš mašini na 30 stepeni sa malo sode bikarbone umesto omekšivača. Sama unutrašnjost patika se može prebrisati krpom natopljenom u belo sirće. Sirće će ispariti za par sati, a neprijatan miris nestaje.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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