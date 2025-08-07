Slavna holivudska zvezda svako jutro u kafu dodaje ovo: Garantuje kožu bez bora, a evo kako se pravilno pije

Dženifer Aniston, holivudska miljenica kako joj često tepaju, već je godinama sinonim za dostojanstveno starenje i brigu o sebi.

Zvezda ‘Prijatelja’ otkrila je kako je čak 10 godina na setu spomenute serije jela jednu te istu salatu, a svakodnevno šeta sa psom, ide u teretanu i pazi što jede. Ova 53-godišnja glumica otkrila je i bez čega ne započinje dan, a to je šoljica kafe uz jedan poseban dodatak.

Naime, radi se o kolagenu u prahu koji je hit već dugi niz godina, jer vraća mladalački izgled i jača nokte, kosti i kosu. Kolagen je sam po sebi moćan protein koji se već nalazi u kostima, tkivu i hrskavici, a portal Eating Well istražio je može li se on mešati s kafom. Nutricionisti ga uzimaju kao zamenu za protein surutke, ali nisu svi jednako zdravi. Za najviše zdravstvenih dobrobiti treba tražiti one za koje piše da sadrže kolagen peptide ili hidrolizovani kolagen, piše spomenuti portal.

Dženifer koristi kolagen koji sadrži vitamin C i hijaluronsku kiselinu. Međutim, takvi suplementi mogu biti prilično skupi, iako holivudskoj zvezdi cena nije bitna. Dobra vest da takvi suplementi ne moraju nužno da budu bolji i korisniji od konzumiranja hrane koja sadrži kolagen, a radi se o supi od kostiju ili pilećoj kožici i hrane bogatom vitaminom C, kao što su citrusi, bobičasto voće i brokoli.

Može li se kolagen u prahu dodati u kafu? Eating Well tvrdi da on neće izdržati temperature veće od telesne, a željene zdravstvene dobrobiti će se smanjiti ili će potpuno izostati. Stoga, kolagen u prahu je bolje dodati u jutarnji smutije ili razmutiti u čaši vode.

