Zima vam uništava kožu? Otkrijte kako obične ovsene pahuljice vraćaju mekoću preko noći. Pravi spas za ispucale ruke je konačno tu!

Spas za ispucale ruke! Uz 1 jeftin sastojak iz kuhinje koža će vam biti mekana kao svila, čak i na mrazu

Tajna mekanih ruku krije se u običnim, samlevenim ovsenim pahuljicama. One dubinski hrane kožu i stvaraju zaštitni sloj koji trenutno ublažava crvenilo i bol.

Spas za ispucale ruke leži u beta-glukanu iz ovsa. To je prirodno jedinjenje koje zaključava vlagu unutar ćelija. Ono deluje brže od mnogih skupih krema.

Zašto koža puca na hladnoći?

Koliko puta ste osetili zatezanje čim izađete napolje? Hladan vetar nemilosrdno isušuje vaše dlanove. Koža tada gubi elastičnost i počinje da puca.

Ruke nemaju mnogo lojnih žlezda. Zato one prve stradaju tokom zimskih meseci. Često zaboravljamo rukavice, a posledice su bolne.

Rezultati su vidljivi već posle prvog tretmana. Ovas umiruje svrab i peckanje istog trena.

Recept zlata vredan: Maska od dva sastojka

Ne morate trošiti novac u apoteci. Sve što vam treba već imate u kuhinjskom ormariću. Ovaj ritual je jednostavan i brz.

Evo kako da pripremite ovaj spas za ispucale ruke:

Sameljite šaku ovsenih pahuljica u fini prah.

Pomešajte prah sa malo tople vode ili mleka.

Dodajte nekoliko kapi maslinovog ulja.

Nanesite smesu na ruke i čekajte 15 minuta.

Ova smesa deluje kao nežan piling. Ona uklanja mrtve ćelije bez iritacije. Istovremeno, koža upija hranljive materije.

Noćni ritual za potpunu regeneraciju

Želite li još bolji efekat? Nanesite ovu smesu pre spavanja. Isperite ruke mlakom vodom i ne brišite ih grubo.

Dok su ruke još vlažne, namažite ih masnom kremom. Zatim navucite pamučne rukavice i prespavajte tako. Ujutru nećete prepoznati svoje dlanove.

Zašto ovo funkcioniše tako dobro?

Stručnjaci se slažu oko jedne stvari. Ovas ima protivupalno dejstvo koje je klinički dokazano. On je idealan za osetljivu i oštećenu kožu.

Spas za ispucale ruke nije u hemiji. On je u povratku prirodi i jednostavnim rešenjima. Vaša koža će vam biti zahvalna.

Zaboravite na hrapave dodire ove zime. Nema lepšeg osećaja od glatke kože uprkos mrazu. Priuštite sebi ovaj mali luksuz već danas.

Da li ste već probali ovas u nezi kože? Podelite sa nama vaše iskustvo u komentarima, jedva čekamo da čujemo rezultate!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com