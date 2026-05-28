Šta je obrnuto pranje kose? Dvaput je gušća, manje se masti, a za tanku i retku dlaku je bingo

Kosa vam se masti i gubi volumen? Obrnuto pranje kose je trik koji menja sve. Saznajte kako da postignete efekat gušće kose za tili čas!

Ako pratite novosti iz sveta lepote, sigurno ste naišli na obrnuto pranje kose – viralni trik koji obećava rezultate o kojima mnogi sanjaju. Pramenovi dobijaju spektakularan volumen, dok vrhovi ostaju glatki i bez mrsenja.

Kosa je savršeno čista u korenu, a koža glave se ne masti, što značajno produžava svežinu frizure.

A da li se zaista isplati menjati rutinu?

Kako funkcioniše obrnuto pranje kose?

Ovaj sistem pranja obrnutim redosledom menja ustaljenu rutinu.

Temeljno pokvasite kosu i nanesite regenerator od nivoa ušiju do vrhova.

Ostavite ga 3-5 minuta.

Nakon toga – ne ispirajte!

Utrljajte malo šampona u ruke, napravite penu i masirajte samo kožu glave.

Dok ispirate glavu, pena i voda će kroz kosu ukloniti višak regeneratora.

Ovaj trik štiti nežne vrhove od isušivanja, dok šampon temeljno čisti koren.

Da li se sme koristiti svakodnevno?

Ovu tehniku najbolje je smatrati dodatnom negom, a ne pravilom za svako pranje. Za mnoge, obrnuto pranje kose daje najbolje rezultate jednom ili dva puta nedeljno, posebno ako vam dlaka lako gubi volumen.

Svakodnevna upotreba može dovesti do nakupljanja proizvoda, zbog čega frizura može izgledati beživotno ili spljošteno. Sve zavisi od tipa kose i toga koliko dobro ispirate teme.

Kome odgovara ovaj metod pranja?

Ovaj tretman je idealan za tanku i osetljivu kosu koju klasični regeneratori lako opterećuju. Ipak, nije za svakoga.

Veoma suva, oštećena ili izrazito kovrdžava kosa često bolje reaguje na tradicionalno pranje, jer takvoj dlaci treba više težine i zaglađivanja na kraju.

Kao i sa svim trendovima, najbolje je testirati metod i videti kako vaša kosa reaguje.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

