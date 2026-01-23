Tajna mladolikosti Japanki je u moćnom zrnu: Koriste ga 2 puta nedeljno, a izgledaju 10 godina mlađe!

Tajna mladolikosti Japanki je u moćnom zrnu, a zbog toga izgledaju čak 10 godina mlađe!
Sigurno ste primetili da žene iz Japana imaju besprekorno glatku kožu čak i u starosti i da uvek izgledaju mlađe s blistavom porcelanskom kožom. Znate zašto? Tajna njihove lepote leži u pirinču!
Pirinač čini čuda za kožu. Bogat je linolnom kiselinom i skvalenom koji stimulišu proizvodnju kolagena. Kolagen usporava pojavu bora. Skvalen štiti kožu od štetnih dejstava sunčevih zraka. Pirinač sadrži i vitamin E i gama oriznol koji štite srce i snižavaju nivo holesterola.
Ako želite da se podmladite, isprobajte ovu masku sa pirinčem koje koriste Japanke. Smanjiće vam bore i dati savršen ten.
Sastojci:
- 3 kašike pirinča
- 1 kašika mleka
- 1 kašika meda
Priprema:
Skuvati i ocediti pirinač. Sačuvati vodu u kojoj se kuvao. Umešati kašiku toplog mleka u pirinač, pa dodati i kašiku meda.
Masku uvek stavljajte na čistu i suvu kožu i ostavite je da se sama osuši na licu. Zatim očistite lice i isperite ga vodom u kojoj ste skuvali pirinač.
Masku stavljajte bar jednom nedeljno.
Zašto je ova maska dobra?
- Hidrira kožu i stimuliše cirkulaciju
- Uklanja bore
- Ublažava upale
- Koža će vam biti zdrava i meka
