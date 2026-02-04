Tajna mladolikosti Japanki je u moćnom zrnu: Koriste ga 2 puta nedeljno, a izgledaju i 10 godina mlađe!

Japanke uvek izgledaju mlađe s blistavom porcelanskom kožom. Znate zašto? Ovo je tajna njihove mladolikosti i lepote.

Tajna mladolikosti Japanki je u moćnom zrnu, a zbog toga izgledaju čak i 10 godina mlađe!

Sigurno ste primetili da žene iz Japana imaju besprekorno glatku kožu čak i u starosti i da uvek izgledaju mlađe s blistavom porcelanskom kožom. Znate zašto? Tajna njihove lepote leži u pirinču!

Pirinač čini čuda za kožu. Bogat je linolnom kiselinom i skvalenom koji stimulišu proizvodnju kolagena. Kolagen usporava pojavu bora. Skvalen štiti kožu od štetnih dejstava sunčevih zraka. Pirinač sadrži i vitamin E i gama oriznol koji štite srce i snižavaju nivo holesterola.

Ako želite da se podmladite, isprobajte ovu masku sa pirinčem koje koriste Japanke. Smanjiće vam bore i dati savršen ten jer to njihova tajna!

Sastojci:

3 kašike pirinča

1 kašika mleka

1 kašika meda

Priprema:

Skuvati i ocediti pirinač. Sačuvati vodu u kojoj se kuvao. Umešati kašiku toplog mleka u pirinač, pa dodati i kašiku meda.

Masku uvek stavljajte na čistu i suvu kožu i ostavite je da se sama osuši na licu. Zatim očistite lice i isperite ga vodom u kojoj ste skuvali pirinač.

Masku stavljajte bar jednom nedeljno.

Zašto je ova maska dobra?

Hidrira kožu i stimuliše cirkulaciju

Uklanja bore

Ublažava upale

Koža će vam biti zdrava i meka

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com