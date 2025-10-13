Ulje od 1 šumske biljke briše bore kao rukom, a koža vam postaje kao saten

Svima je verovatno poznat čaj od šipka, ali mnogi ne znaju i da je njegovo ulje veoma korisno za zdravlje i kožu.
Moćno ulje iz prirode
Ulje šipka obiluje pigmentima koji pospešuju regeneraciju ćelija kože i usporavaju proces starenja. Takođe, ulje ove biljke je odlično za ublažavanje podočnjaka zahvaljujući prisustvu metanola, koji pomaže u sprečavanju tamnih kolutova ispod očiju, prenosi kurir.rs.
Kombinovanjem sa drugim prirodnim sastojcima, možete kreirati moćnu kremu za negu kože koja smanjuje podočnjake i bore.
Potrebno:
– pola kašike rendanog pčelinjeg voska
– 1 kašika šea putera
– 2 kašike ulja slatkog badema
– 10 kapi ulja vitamina E
– 1 kašika ulja od šipka
– 5 kapi eteričnog ulja tamjana (može i manje)
– 3 kapi esencijalnog ulja ruže
Priprema:
Na pari istopite pčelinji vosak, šea puter i ulje slatkog badema. Mešajte da se sastojci otope. Malo ohladite, pa umešajte ulje šipka, vitamin E i eterična ulja. Dobijenu smesu sipajte u jednu ili više staklenih posudica. Pre upotrebe ostavite kremu da se dobro stegne.
Rok trajanja ove kreme je 3 meseca.
Možete biti osetljivi na esencijalna ulja pa ih pre pripreme obavezno testirajte na manjem skrivenom delu kože.
Pre nanošenja kreme za oči, odradite rutinu čišćenja lica i nanesite odgovarajuće dnevne kreme.
