Vraća mladolik izgled: Žene vape za kolagenom, a ne slute da ga najviše ima u ovoj namirnici!

Ova namirnica je puna kolagena, ali i nutritivno bogata i kalorična, pa je preporučljivo da se koristi kao zamena za druge orašaste plodove

Ova namirnica je pravo blago, puna kolega koji koži daje efekat blistavosti i satena!

Posle 40. godine, ženi je potrebna drugačija nega kože iznutra, jer se prirodna proizvodnja kolagena smanjuje i elastičnost kože opada.

Uz to, zimski uslovi – suvi vazduh zbog grejanja i česte promene temperature – dodatno ubrzavaju gubitak vlage iz kože i čine ten suvo-tupim i beživotnim.

U takvim okolnostima, ishrana može imati značajan uticaj na očuvanje barijere kože i podršku elastičnosti, a seme maka se izdvaja kao koncentrisani prirodni izvor ključnih nutrijenata za kožu.

Čega sve ima u maku

Mak je izuzetno bogat nutritivnim sastojcima koji mogu pomoći koži da zadrži vlagu i podrže sintezu kolagena – proteina koji koži daje čvrstoću i mladalački izgled. Ove vrednosti dolaze iz kombinacije omega-masnih kiselina, minerala i antioksidanata:

Linolna kiselina (omega-6) – pomaže u sintezi ceramida, koji jačaju zaštitnu barijeru kože i čine je manje sklonom isušivanju.

Oleinska kiselina (omega-9) – obezbeđuje zdrave masti koje hrane epiderme i pomažu joj da ostane mekša.

Minerali kao što su kalcijum, magnezijum, cink, bakar, mangan i gvožđe – podržavaju različite funkcije kože, uključujući rast i zatezanje tkiva.

Antioksidanti i polifenoli -pomažu u smanjenju oksidativnog stresa koji zimi dodatno utiče na isušivanje i iritacije kože.

Efekat zaglađivanja i zatezanja

Konzumiranje maka redovno tokom zimskih meseci može pomoći da se koža hidratizira iznutra i zadrži vlagu, što rezultira efektnijim reflektovanjem svetlosti i satenskom teksturom tena.

To se događa jer lipidi i minerali iz maka pomažu u izgradnji i očuvanju kolagenskih vlakana, čineći kožu elastičnijom i manje sklonu „papirnatom“ izgledu. Osim toga:

Bakar podržava formiranje poprečnih veza među kolagenskim vlaknima.

Cink ima antiinflamatorna svojstva i olakšava regeneraciju.

Mangan i gvožđe učestvuju u radu antioksidativnih enzima koji smanjuju upale.

Vizuelno, rezultat može biti ujednačeniji ten, manje sivih tonova i definisanije konture obraza, bez intenzivnih isušivanja i crvenila.

Koliko i kako jesti mak da bi se videli efekti

Da bi se primetili rezultati – manje suhoće, mekši ten i podrška kolagenu, stručni tekst predlaže dnevnu porciju od 10 do 20 grama maka (otprilike 1–2 kašike), po mogućnosti sveže mljevenog, jer se ceo mak često ne apsorbuje potpuno ako ostane neobrađen, prenosi Srbija Danas.

Najlakši načini da ga uključiš u ishranu su:

Doručak: jogurt sa kašikom maka, voćem i medom.

Ručak: salata sa povrćem i maslinovim uljem uz kašiku maka umesto orašastih plodova.

Napici: potopljeno i mljeveno makovo sjeme sa toplom vodom i prstohvatom vanile za makovo „mleko“.

Najbolje kombinacije za lepu kožu

Da bi se dodatno podržala sinteza kolagena i zaštitna barijera kože, korisno je kombinovati mak sa određenim namirnicama.

Vitamin C iz citrusa ili kiselog kupusa – pomaže sintezu kolagena i jača krvne sudove. Karotenoidi iz šargarepe, bundeve i sličnog povrća – snažno antioksidativno delovanje. Proteini iz jogurta, svežeg sira ili ribe – stabilizuju nivo šećera u krvi i doprinose boljoj hidriranosti i elastičnosti kože uz mak

Bezbednost i kvalitet

Mak je nutritivno bogat, ali i kaloričan, pa je preporučljivo da se koristi kao zamena za druge orašaste plodove ili semenke, a ne samo dodatak. Biraj mak iz pouzdanih izvora, operan i očuvan, i čuvaj ga na hladnom i tamnom mestu kako bi ostao svež.

Osobe sa alergijama, gastrointestinalnim problemima ili u specifičnim zdravstvenim stanjima, trudnice i osobe na terapiji treba da se konsultuju sa lekarom pre redovnog uključivanja maka u ishranu.

