Zaboravićete zauvek na ispucale pete, gljivice i kurje oko: Ova jeftina namirnica skida ih kao rukom!

Jedna jeftina namirnica veoma efikasno rešava sve probleme sa stopalima!

Pored brige o noktima, povremeno treba da isturpijate pete i uklonite mrtvu kožu. Naravno da to uvek možete da uradite u salonu, a ako biste to radije izbegli, uvek postoji opcija da tretman uradite kod kuće.

Glavni sastojak koji pomaže kod mnogih problema sa stopalima je namirnica bez koje nijedna kuhinja nije potpuna – jabukovo sirće. Jabukovo sirće ima široku primenu u narodnoj medicini jer sadrži sirćetnu kiselinu, koja ima snažno antimikrobno dejstvo.

Jabukovo sirće protiv suvih i ispucalih peta

Dobro natopite komad vate jabukovim sirćetom, pa nanesite na problematično područje. Vatu zaštitite kako ne bi spala – zavojem, lepljivom trakom ili užom čarapom – i ostavite da odstoji preko noći.

Ponavljajte ovaj tretman više puta nedeljno dok vam koža ne omekša i potom ćete lakše skinuti višak mrtve kože.

Jabukovo sirće protiv kurjeg oka

Izmrvite 3 do 5 tableta aspirina, pa u prah dodajte kapljicu jabukovog sirćeta. Stavite smesu na kurje oko i umotajte u peškir, krpu ili zavoj i ostavite da odstoji 10 do 15 minuta, pa skinite i kamenom sa stopala uklonite mrtve ćelije kože.

Jabukovo sirće protiv gljivica na stopalima

U lavor sipajte toplu vodu i jednaku količinu jabukovog sirćeta, odnosno vodu i sirće u razmeri 1:1. Potopite stopala i ostavite tako 30 minuta, a najvažnije je da ih potpuno osušite nakon što izvadite stopala iz ove kupke.

Ponavljajte svakodnevno, ali ne više od tri puta dnevno.

(Lepota&Moda)

