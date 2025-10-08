Zaboravite bore i starenje: Tajna 102-godišnjakinje za kožu poput somota košta svega 400 dinara

Zaustavila starenje jeftinim proizvodom od 400 dinara

Sara je podelila sliku svoje bake koja je napunila 102 godine i svi su ostali u čudu kako ima tako zategnutu kožu.

Na sreću, baka je otkrila svoju tajnu koju je praktikovala celog svog života, a koja je toliko jeftina, da su se rafovi u prodavnicama ispraznili. Reč je o blagodeti kokosovog ulja!

Unuka je na TikToku pokazala kožu svoje 102-godišnje bake i ostavila je sve u šoku. Ali, na našu sreću, baka je otkrila svoju tajnu neverovatno glatke kože.

Njen trik za lepotu košta samo nekoliko stotina dinara i možete ga kupiti u bilo kojoj prodavnici.

TikToker Sara Frenč (@sarahsfrench) podelila je video bakinog saveta protiv starenja, koji je prikupio više od 5 miliona pregleda.

Stogodišnjakinja se ljuljala u svojoj stolici i rekla da je hidratantna krema od kokosovog ulja održala njenu kožu punu tokom prošlog veka.

– To funkcioniše, potvrdila je i dodala: – Koža mi je i dalje baš kao somot.

Ljudi u odeljku za komentare rekli su da će otrčati u prodavnicu da odmah počnu sa bakinom rutinom lepote.

– Kokosovo ulje je sada rasprodato svuda, jer su svi videli njenu kožu, rekla je jedna osoba.

– Upravo sam razneo koleno trčeći u prodavnicu, dodao je drugi.

– Odbijam da verujem da ova mlada žena ima 102 godine. Kakva bezvremenska prava južnjačka lepotica“, otkucala je treća.

Za one koji žele da isprobaju bakin trik za meku kožu, kokosovo ulje se može kupiti za manje od 400 dinara.

Kokosovo ulje može pomoći u hidrataciji suve kože i korisno je za ljude sa stanjima poput ekcema, navodi Medical News Today.

