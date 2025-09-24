Zaboravite zauvek na bolnu depilaciju: Dlačice odmah prestaju da rastu, a neće vas koštati ni dinara

Jeftino i jednostavno prirodno sredstvo za depilaciju.

Bilo da se radi o depilaciji ili brijanju dlačica, ženama to predstavlja veliku muku i neprijatnost.

Ako se još uvek podvrgavate ovim metodama, onda sigurno niste čuli za narodnu metodu depilacije.

Vrlo je efikasna, a pre svega veoma jeftina i možete je obaviti u kućnim uslovima. Ako se pridržavate svih koraka i ovaj metod redovno primenjujete, dlačice će se vremenom istanjiti i potpuno nestati za kratko vreme.

Kako se priprema:

Ljusku od oraha ispecite u rerni, a nakon toga je sameljite u prah.

Dobijeni prah pomešajte sa vodom da dobijete masu nalik testu.

Ostavite da odstoji 15 sati.

Smesu nanesite na sve delove tela na kojima želite da uklonite dlačice.

Ostavite da deluje 30 minuta, a potom isperite.

Poželjno je da ovaj postupak ponavljate 3 puta dnevno sve dok ne dođete do željenih rezultata.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com