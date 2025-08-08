Zaboravljena namirnica iz kuhinje briše gljivice i kurje oko, a pete omekšava kao kod pedikira

Ova obična kuhinjska namirnica briše gljivice, omekšava pete i pomaže kod kurjeg oka – prirodan trik koji stvarno radi.
Briga o stopalima ne mora da podrazumeva odlazak u salon. Dovoljno je da kod kuće imate jednu moćnu, a potpuno običnu namirnicu – jabukovo sirće. Ova tečnost, koju većina nas koristi u kuhinji, ima snažno antibakterijsko i antigljivično dejstvo, pa se s razlogom smatra prirodnim lekom za stopala.
Jabukovo sirće protiv ispucalih peta
Ako su vam pete suve i grube, napravite jednostavan oblog:
- Natopite komad vate jabukovim sirćetom
- Stavite direktno na ispucalu kožu
- Fiksirajte zavojem, trakom ili navucite čarapu
- Ostavite da deluje preko noći
- Već nakon nekoliko tretmana, koža će postati mekša, a višak mrtvih ćelija lakše ćete ukloniti turpijom.
Jabukovo sirće protiv kurjeg oka
Za tvrdokorne naslage i kurje oko, isprobajte ovu proverenu kombinaciju:
- Izmrvite 3 do 5 tableta aspirina
- Dodajte nekoliko kapi jabukovog sirćeta i napravite pastu
- Nanesite na kurje oko, umotajte u krpu ili zavoj
- Ostavite da deluje 10–15 minuta, pa uklonite i nežno istrljajte kamenom za pete
- Ova smesa omekšava zadebljanja i olakšava njihovo uklanjanje bez agresivnih metoda.
Jabukovo sirće protiv gljivica na stopalima
Gljivice na stopalima mogu biti uporne, ali jabukovo sirće pomaže da ih se rešite prirodnim putem:
- U lavor sipajte toplu vodu i jabukovo sirće u razmeri 1:1
- Potopite stopala na 30 minuta
- Nakon kupke, stopala temeljno osušite
- Tretman možete ponavljati svakodnevno, ali ne više od tri puta dnevno.
Zašto baš jabukovo sirće?
Zahvaljujući sirćetnoj kiselini, jabukovo sirće deluje protiv bakterija, gljivica i zadebljanja kože. Pristupačno je, prirodno i već ga imate kod kuće – a efekti su često bolji nego kod skupih preparata.
Ako tražite prirodan način da negujete stopala, ovo je jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih tretmana koji možete isprobati već večeras.
