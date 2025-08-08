Zaboravljena namirnica iz kuhinje briše gljivice i kurje oko, a pete omekšava kao kod pedikira

 –  
Foto:Pixabay/_Em______

Ova obična kuhinjska namirnica briše gljivice, omekšava pete i pomaže kod kurjeg oka – prirodan trik koji stvarno radi.

Briga o stopalima ne mora da podrazumeva odlazak u salon. Dovoljno je da kod kuće imate jednu moćnu, a potpuno običnu namirnicu – jabukovo sirće. Ova tečnost, koju većina nas koristi u kuhinji, ima snažno antibakterijsko i antigljivično dejstvo, pa se s razlogom smatra prirodnim lekom za stopala.

Jabukovo sirće protiv ispucalih peta

Ako su vam pete suve i grube, napravite jednostavan oblog:

  • Natopite komad vate jabukovim sirćetom
  • Stavite direktno na ispucalu kožu
  • Fiksirajte zavojem, trakom ili navucite čarapu
  • Ostavite da deluje preko noći
  • Već nakon nekoliko tretmana, koža će postati mekša, a višak mrtvih ćelija lakše ćete ukloniti turpijom.

Jabukovo sirće protiv kurjeg oka

Za tvrdokorne naslage i kurje oko, isprobajte ovu proverenu kombinaciju:

  • Izmrvite 3 do 5 tableta aspirina
  • Dodajte nekoliko kapi jabukovog sirćeta i napravite pastu
  • Nanesite na kurje oko, umotajte u krpu ili zavoj
  • Ostavite da deluje 10–15 minuta, pa uklonite i nežno istrljajte kamenom za pete
  • Ova smesa omekšava zadebljanja i olakšava njihovo uklanjanje bez agresivnih metoda.

Jabukovo sirće protiv gljivica na stopalima

Gljivice na stopalima mogu biti uporne, ali jabukovo sirće pomaže da ih se rešite prirodnim putem:

  • U lavor sipajte toplu vodu i jabukovo sirće u razmeri 1:1
  • Potopite stopala na 30 minuta
  • Nakon kupke, stopala temeljno osušite
  • Tretman možete ponavljati svakodnevno, ali ne više od tri puta dnevno.

 
Zašto baš jabukovo sirće?

Zahvaljujući sirćetnoj kiselini, jabukovo sirće deluje protiv bakterija, gljivica i zadebljanja kože. Pristupačno je, prirodno i već ga imate kod kuće – a efekti su često bolji nego kod skupih preparata.

Ako tražite prirodan način da negujete stopala, ovo je jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih tretmana koji možete isprobati već večeras.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com