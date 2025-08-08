Zaboravljena namirnica iz kuhinje briše gljivice i kurje oko, a pete omekšava kao kod pedikira

Ova obična kuhinjska namirnica briše gljivice, omekšava pete i pomaže kod kurjeg oka – prirodan trik koji stvarno radi.

Briga o stopalima ne mora da podrazumeva odlazak u salon. Dovoljno je da kod kuće imate jednu moćnu, a potpuno običnu namirnicu – jabukovo sirće. Ova tečnost, koju većina nas koristi u kuhinji, ima snažno antibakterijsko i antigljivično dejstvo, pa se s razlogom smatra prirodnim lekom za stopala.

Jabukovo sirće protiv ispucalih peta

Ako su vam pete suve i grube, napravite jednostavan oblog:

Natopite komad vate jabukovim sirćetom

Stavite direktno na ispucalu kožu

Fiksirajte zavojem, trakom ili navucite čarapu

Ostavite da deluje preko noći

Već nakon nekoliko tretmana, koža će postati mekša, a višak mrtvih ćelija lakše ćete ukloniti turpijom.

Jabukovo sirće protiv kurjeg oka

Za tvrdokorne naslage i kurje oko, isprobajte ovu proverenu kombinaciju:

Izmrvite 3 do 5 tableta aspirina

Dodajte nekoliko kapi jabukovog sirćeta i napravite pastu

Nanesite na kurje oko, umotajte u krpu ili zavoj

Ostavite da deluje 10–15 minuta, pa uklonite i nežno istrljajte kamenom za pete

Ova smesa omekšava zadebljanja i olakšava njihovo uklanjanje bez agresivnih metoda.

Jabukovo sirće protiv gljivica na stopalima

Gljivice na stopalima mogu biti uporne, ali jabukovo sirće pomaže da ih se rešite prirodnim putem:

U lavor sipajte toplu vodu i jabukovo sirće u razmeri 1:1

Potopite stopala na 30 minuta

Nakon kupke, stopala temeljno osušite

Tretman možete ponavljati svakodnevno, ali ne više od tri puta dnevno.



Zašto baš jabukovo sirće?

Zahvaljujući sirćetnoj kiselini, jabukovo sirće deluje protiv bakterija, gljivica i zadebljanja kože. Pristupačno je, prirodno i već ga imate kod kuće – a efekti su često bolji nego kod skupih preparata.

Ako tražite prirodan način da negujete stopala, ovo je jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih tretmana koji možete isprobati već večeras.

