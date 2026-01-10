Žene iz ovog plemena imaju najbolju i najjaču kosu na svetu, bez sedih čak i u starosti, a ovo je njihova tajna

U selu Huang Luo žive žene sa najboljom kosom na svetu. Do dana današnjeg nastavila je da se praktikuje tradicija negovanja kose

Više od 1.600 kilometara od Pekinga, uzgnezdilo se seoce Huang Luo gde žive žene sa najboljom kosom na svetu. Ne samo da je najbolja, već i najduža i najjača!

Kako legenda kaže, hiljadama godinama ranije devojka iz lokalnog plemena Jao doslovce je kosom išibala i oterala nepoželjnog udvarača. Do dana današnjeg nastavila je da se praktikuje tradicija negovanja i puštanja ekstremno duge kose.

Mnogo žena iz Jao plemena šiša se samo jednom u životu – kada napune 18 godina i to na javnoj, svečanoj proslavi. Posle toga, puštaju kosu da raste i od nje prave složene frizure. Običaj je da neudate žene kosu uvlače u maramu, dok udate preferiraju neobičnu, veliku punđu koja se nosi na čelu.

Ovako bujna, duga kosa, nalik na grivu, zahteva posebno održavanje. Kosa se pere pirinčanom vodom koja se kombinuje sa nekoliko drugih sastojaka. Smesa se kuva u loncu, nakon čega se presipa u emajliranu posudu, a rastvor se na kosu nanosi od vrha do korena drvenim češljem. Jao žene tvrde da je ova rutina tajna njihove sjajne, jake kose, ali i činjenice da veoma sporo sede, pa da im kosa ostaje crna čak i kada ostare.

Kult kose

Zanimljivo je da je kult kose u ovom plemenu bio toliki da je sve do 80-ih godina prošlo veka bilo ustaljena praksa da muškarac koji vidu neudatu ženu sa puštenom kosom mora da služi njenoj porodici tri godine. Danas ovo pravilo, naravno, više ne važi. Svako može da uživa u pogledu bujne, divne kose ovih Kineskinja bez straha od posledica.

Selo Huang Luo postalo je prava turistička atrakcija, u kom postoji i pozorište gde meštani izvode narodne pesme i plesove. Tu demonstriraju kako peru i stilizuju kosu.

Većina žena u ovoj oblasti ima kosu koja je duža od 1, 4 metara, a čak su se upisale i u Ginisovu knjigu rekorda. Za Jao pleme njihova kosa je njihova najveća imovina i veruju da duga kosa simbolizuje prosperitet, dugovečnost, bogatstvo i sreću.

Tajna najbolje kose

Tajna njihove kose leži u posebnom načinu pranja pirinčanom vodom, pa potom ispiranju rečnom vodom, a tačan ritual se prenosi sa majke na ćerku i svaka porodica ima sopstvenu recepturu za šampon. No, sve one koriste poseban pirinač koji se uzgaja u okrugu Longšeng.

Možda ne možemo da dođemo do tačne procedure nege kose žena iz Jao plemena, ali je jedno sigurno – pirinčanu vodu možemo lako i jednostavno i same da napravimo kod kuće i isprobamo njihovu metodu, odnosno bar jedan njen deo.

Kako se pravi i koristi pirinčana voda za pranje kose?

Jednu šolju pirinač isperite, pa ga prespite u šerpu i prelijte vodom. Neka se kuva oko 15 minuta, a vi povremeno promešajte pirinač. Vodu procedite u plastičnu ili staklenu flašu. Ostavite je na sobnoj temperaturi 24 sata dok ne počne da se fermentiše. Ponovo sipajte u šerpu, prokuvajte i ostavi da se ohladi. U ovako pripremljenu pirinčanu vodu dodajte nekoliko kapi eteričnog ulja po želji, najbolje čajevca, lavande ili ruzmarina.

Pirinčanu vodu koristite umesto šampona tako što ćete je nežno umasirati u teme, ali i duž cele kose. Dobro isperite.

Ako želite da osetite benefit ove metode, morate biti uporni i istrajni. Rezultati su zagarantovani, ali tek posle nekoliko nedelja ili čak meseci kontinuirane upotrebe pirinčane vode. Poželjno je da kosu na ovaj način perete tri puta nedeljno.

