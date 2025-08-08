Znate li šta vas čeka kada operete kosu sirćetom: Rezultat je neverovatan

Ako vam kosa nedovoljno “stoji” i često deluje beživotno, krajnje je vreme da otkrijete jednostavan kućni recept koji su vekovima primenjivale bake. Operite je razblaženim sirćetom i zaboravite na skupe tretmane iz salona – prirodan volumen je za tren oka tu!
Zašto voda sa sirćetom povećava volumen
Sirćetna voda nežno čisti kožu glave od ostataka šampona, silikona i zagađenja, tako da vlas postaje “lakša” i podiže se od korena. Istovremeno zatvara kutikulu svake dlake, reflektuje više svetlosti i čini kosu bujnijom i sjajnijom.
Kako pripremiti rastvor sirćeta za kosu
- U plastičnu ili staklenu flašicu od 500 ml sipajte 400 ml mlake vode.
- Dodajte 100 ml jabukovog ili običnog alkoholnog sirćeta (u odnosu 4:1).
- Ako želite prijatniji miris, dodajte nekoliko kapi omiljenog eteričnog ulja (npr. lavande ili ruzmarina).
Koraci za pranje kose sirćetom
- Operite kosu šamponom i lagano je prosušite peškirom.
- Natapkajte ili prskajte pripremljeni rastvor na vlasište i duž cele dužine.
- Nežno utrljajte vrhovima prstiju, ostavite da deluje 2–3 minuta.
- Isperite hladnom vodom ili blagom mlakom vodom, bez dodatnog šampona.
Dodatni saveti za ekstra volumen
Fenirajte kosu naglavačke ili pomoću okrugle četke dižući pramenove s korena.
Na suvu kosu nanesite prstohvat pšeničnog ili kukuruznog skroba, a potom kratko iščešljajte da upije višak vlage i doda “body”.
Izbegavajte prečesto pranje – dva puta nedeljno je idealno da prirodni lipidi zadrže elastičnost dlake.
Isprobajte ovaj sirćetni ritual jednom do dvaput nedeljno i posmatrajte kako vam se frizura izvija u pravcu koji nikad ranije niste videli. Prirodni volumen je konačno dostupan – bez hemije, bez skupih preparata i bez tajnih sastojaka!
