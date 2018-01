8 razloga zašto osećate bol tokom seksa (i kako to rešiti)

Ako vam seks nije uvek prijatan, bez brige, niste jedini. Prema National Survey of Sexual Health and Behavior, 30 posto žena prijavilo je bol tokom poslednjeg seksualnog odnosa. Samo zato što je učestalo ne znači da je to i u redu.

– Bol tokom seksa ne samo da uništava trenutak, nego ima i veće posledice; strah od seksa, smanjeni libido i gubitak intimnosti – rekla je Debra Herbenik, stručnjak za seksualno zdravlje. Dodaje da je bol način na koje telo signalizuje da nešto nije u redu. To je znak da napravite korak nazad i shvatite šta se događa.

Možda ćete biti u iskušenju da odbacite bol tokom seksa, ali time pravite veliku grešku.

– Žene bi trebalo da znaju da je bol stvarna, bez obzira na to šta je uzrokuje – nastavlja doktorka.

1. Prerani seks

Žene se teže uzbude od muškaraca i potrebno im je ipak malo više predigre (koja je uzbudljiva). Za neke žene je to ljubljenje i maženje s partnerom. Razumeti ono što vas uzbuđuje je ključ za početak prirodnog procesa protoka krvi prema genitalijama, što povećava vlaženje. Fokusiranje na trenutak može biti od pomoći pa obratite pažnju na to kako vas partner dira i kako vi dirate njega.

2. Nedovoljno prirodnog lubrikanta

Ako nema dovoljno prirodnih izlučevina, penetracija će biti veoma bolna. Osim toga, vaginalno tkivo ne postaje dovoljno podmazano za penetraciju od 5 do 7 minuta nakon što je mozak već ‘u igri’. I drugi faktori mogu uticati na ovo. Naime, topli tuševi i duge kupke mogu dovesti do vaginalne suvoće. Isti efekat mogu imati i tablete protiv alergije, kao i kontracepcijske pilule. Iako vam većinu vremena neće trebati, pobrinite se da pored sebe uvek imate lubrikant.

3. Stres i napetost

Imate milion stvari da uradite i na poslu vam je napeta situacija. Sve ove tenzije takođe nosite sa sobom u krevet. Zapamtite da je opuštenost važan deo seksa i pre nego što se prepustite vrućim igricama, probajte da se smirite. Stručnjaci sugerišu da se parovi međusobno izmasiraju, a ako masaža nije dovoljna probajte jogu i meditaciju.

4. Proporcije

Za jedan mali broj ljudi, do bola dolazi jer je muškarčev penis izuzetno velik, dok je žena jako uska. U većini slučajeva, lubrikant će pomoći. U situacijama gde penis uzrokuje neugodan nivo rastezanja, može pomoći promena poze.

– Probajte položaj u kom ste vi gore. Tako će imati više kontrole – savetuje doktorka.

5. Genitalne infekcije

Većina genitalnih infekcija – najčešće genitalni herpes, trihomonijaza (infekcija vagine) i gljivična infekcija mogu seks učiniti vrlo neprijatnom. Čak i žene koje nisu svesne infekcija mogu da osete male promene u vagini koje mogu doprineti bolovima. Većina genitalnih infekcija lako se kontroliše i leči. Ako osetite bol, posetite lekara.

6. Endometrioza

Ovo stanje, kada tkivo kojim je obložena maternica počinje da raste u drugim delovima, pogađa oko 7 posto žena i dovodi do nepodnošljivih bolova tokom seksa. Nažalost, endometrioza zahteva laparoskopsku operaciju, ali identifikovati izvor bola je veliki deo problema.

Imate li bolne menstruacije i bol tokom seksa i ako endometrioza ima tendenciju pojavljivanja u vašoj porodici, trebalo bi posetiti lekara za pregled ultrazvukom.

7. Sindrom iritabilnih creva

Verovali li ne, ovo je čest i mogući tajni uzrok bolnog seksa. Ako imate simptome ovog sindroma (grčeve, konstipaciju ili proliv) plus bol tokom seksa, ovo dvoje bi moglo biti povezano. Najbolje je da posetite lekara opšte prakse i upitajte ga kako da kontrolišete ovaj sindrom. To uključuje promenu ishrane, lekove…

– Niko ne zna zašto, ali kada se ovaj sindrom leči, bolovi tokom seksa se smanjuju – kažu stručnjaci.

8. Promena

Promene u vagini tokom menopauze uključuju više od same lubrikacije, a pogotovo nakon što je menopauza završena. Delovi vagine mogu postati dodatno osetljivi, što može objasniti zbog čega nešto, što je nekad bilo prijatno, sada postaje neprijatno i bolno.