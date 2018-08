Kontracepcija i trudnoća – zabune i zablude

Postoji puno efikasnih metoda kada je reč o zaštiti od neželje trudnoće; ali i puno zabuna i netačnih informacija o tome na koji način treba koristiti kontraceptivna sredstva. Tu su i neke metode koje jednostavno ne pomažu.

Navodimo listu čestih zabuna i zabluda o trudnoći i kontracepciji.



Ne može se zatrudneti ukoliko žena pre toga ne doživi orgazam?

Pravi i jedini način da žena zatrudni jeste da muški spermatozoid oplodi žensku jajnu ćeliju. Iako je za muškarce neophodno da dođe do ejakulacije kako bi se ti spermatozoidi oslobodili, žene ne moraju pre toga da dožive orgazam kako bi zatrudnele. Žena u toku plodnih dana gotovo svakog meseca izbaci po jednu jajnu ćeliju, što je uobičajen deo njenog menstrualnog ciklusa i do toga dolazi bez obzira na to da li je žena imala seksualni odnos ili je doživela orgazam.

Kupanjem posle seksualnog odnosa može da se izbegne trudnoća?

Kupanje ni u kom slučaju nije efikasno kao kontraceptivni metod. Nakon ejakulacije, sperma ulazi u grlić materice i kupanje to ne može promeniti.

Kontraceptivna sredstva su suvišna jer se seksualni odnosi upražnjavaju isključivo tokom neplodnih dana, a plodni dani su samo jednom mesečno?

Ovakve priče nastaju uglavnom usled nedostatka znanja o menstrualnom ciklusu. U menstrualni ciklus uključenene su četiri različite vrste hormona (supstanci koje stimulišu ili regulišu rad ćelija i organa): follicile-stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), estrogen i progesteron. Uravnotežen rad ovih hormona reguliše ovulaciju, a ukoliko ne dođe do oplodnje jajne ćelije, nastupa menstruacija. U poređenju sa PMS-om, koji je se kod žena javlja u otprilike redovnim periodima, ravnoteža pomenutih hormona može biti narušena usled velikog broja faktora: starenje, stres, lekovi… Na osnovu svega već pomenutog, može se zaključiti da je veoma teško tačno odrediti trenutak ovulacije i „bezbednih“ dana, pa je ovakav način kontracepcije nepouzdan.

U nedostatku kondoma, može se iskoristiti i nešto od sličnog materijala?

Sredstva ili stvari koje nalikuju kondomima i naizgled su od sličnog materijala (poput balona…) nisu dobra zamena, niti ih treba koristiti u tu svrhu. Ona ne prianjaju tako dobro kao kondomi, nisu tako nepropustljivi i mogu lako pući za vreme odnosa. Kondomi su specijalno napravljeni za svoju svrhu.

Ukoliko muški partner izvadi polni organ pre ejakulacije, trudnoća se sigurno može izbeći?

Iako mnogi smatraju da je ovaj metod najefikasniji, dokazano je da je veoma nepouzdan. Razlog je činjenica da tečnost koja se javlja pre ejakulacije takođe sadrži izvesnu količinu spermatozoida. Još je opasnije to što neki muškarci jednostavno ne mogu uvek da se kontrolišu… Dakle, ovo nikako nije 100% uspešan metod.

Kontraceptivna pilula ima efekta onog trenutka kad se popije?

Ni ovakva tvrdnja nije u potpunosti tačna. Kod nekih žena treba da prođe čitav jedan menstrualni ciklus da bi hormoni u piluli počeli da deluju na ženske hormone i tako sprečili ovulaciju. Zbog toga većina lekara preporučuje da se pored pilula, u toku prvog meseca, uključi još neki od metoda za prevenciju neželjene trudnoće.