Može biti opasno: Evo šta se događa s vašim telom ako mesecima nemate intimne odnose

Generacija Z ima manje seksa od bilo koje generacije u istoriji – a stručnjaci upozoravaju da bi to moglo dovesti do smanjivanja njihovih genitalija. Dr. Tara Suviniattichaiporn, stručnjak za seks i veze, rekla je za Dejli mejl da muškarci koji su seksualno neaktivni mogu doživeti veoma retko stanje koje se zove atrofija penisa – gde tkivo penisa može postati manje elastično, što dovodi do smanjenja za jedan do dva centimetra.

Ona takođe kaže da samo mesec dana ili više bez seksa može izazvati povećan nivo stresa kod muškaraca i žena zbog seksualne frustracije, anksioznosti, depresije i problema sa besom. Ovo može izazvati druge psihološke efekte i učiniti ljude sklonijim neverovanju. Uprkos pozitivnoj privrženosti seksu, istraživanje Univerziteta u Kaliforniji iz 2021. pokazalo je da je 38 odsto mladih od 18 do 30 godina reklo da nisu imali seksualnog partnera u prethodnoj godini.

Stručnjaci su upozorili da nebavljenje seksom nedeljama, mesecima ili godinama može imati štetne posledice po ljudski organizam. Većini ljudi su potrebni nežnost, dodir i seksualne veze sa drugima, a bez toga bi se vaše mentalno zdravlje moglo pogoršati, što bi izazvalo anksioznost, depresiju i povećan nivo stresa.

Suviniattichaiporn je objasnila da su svi različiti i u zavisnosti od ukupnog mentalnog zdravlja osobe, zaista ekstremni simptomi mogu se razviti u roku od šest meseci ili da traju čak pet godina. Tokom seksa oslobađaju se hormoni dobrog osećanja kao što je oksitocin – koji se naziva i ‘hormon ljubavi’ – dopamin i serotonin koji regulišu vaše emocije i poboljšavaju vaše raspoloženje.

Dopamin je hemikalija koju mozak oslobađa da biste osetili zadovoljstvo, ali ako ga vaše telo ne proizvodi dovoljno, možete razviti nesigurnost i smanjiti samopouzdanje. Studija iz 2021. pokazala je da ljudi sa nezadovoljenim seksualnim potrebama mogu razviti frustraciju koja može dovesti do povećanja agresivnog ponašanja.

Ova frustracija može nastati zbog neispunjene želje za seksom, nedostatka dostupnog partnera ili angažovanja u nezadovoljavajućim seksualnim aktivnostima koje mogu dovesti do povećane razdražljivosti i promena raspoloženja. To dovodi do povećanja „rizika od agresije, nasilja i zločina koji se odnose na traženje pomoći, moć, osvetu i potisnutu frustraciju“, navodi se u studiji.

Ako parovi dožive seksualnu sušu u svojoj vezi, „ne pristupaju svom partneru sa nežnošću, ranjivosti i zahtevima za kompromisom“, rekla je seksoterapeutkinja Sari Kuper, „Njima takođe nedostaju tehnike rešavanja sukoba i umesto toga optužuju jedni druge, proganjaju druge uz kontinuiranu kritiku ili izazivaju odgovor krivice da bi zadovoljili svoje potrebe“.

Prolazak kroz ‘sušni period’ je normalan, dodao je Kuper, ali predugo bez seksa može izazvati velike probleme sa vašim partnerom. „Ponekad jedan partner može tražiti otvorenu vezu kako bi zadovoljio svoje potrebe na etički način, a drugi partner može biti neveran da zadovolji njihove potrebe“, objasnila je Kuper.

Suviniattichaiporn je upozorila da ekstremniji simptomi mogu biti rezultat prestanka seksa, uključujući atrofiju penisa i vagine, bol tokom seksa, ali je dodao upozorenje da bi bez seksa moglo proći više od pet godina. Muškarci su u većem riziku od razvoja zdravstvenih problema kao što su atrofija penisa i rak prostate ako se dugo uzdržavaju od seksa.

(Večernji list)

