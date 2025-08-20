Zašto sve više žena prestaje da želi seks? Niko ne priča o pravom razlogu

Nije umor. Nije rutina. Nije ni partner. Sve više žena gubi želju – ali pravi razlog je ono o čemu se ćuti. Evo šta se krije iza tišine.

Sve više žena, naročito posle četrdesete, oseća da im seksualna želja jednostavno nestaje. I nije to samo „umor“ ili „stres“, kako se često olako kaže. Pravi razlog je dublji – i tiši. Niko ne priča o tome da telo šalje signale koje ne umemo da čitamo, a društvo nas uči da ih ignorišemo.

Hormoni ne lažu

Ulazak u perimenopauzu – period koji prethodi menopauzi – donosi niz promena koje direktno utiču na libido. Estrogen i progesteron, hormoni koji regulišu ciklus, raspoloženje i seksualnu želju, počinju da opadaju. Žena se oseća drugačije, ali ne zna zašto. Promene raspoloženja, nesanica, zaboravnost, pa i osećaj da „više nije ona“ – sve su to signali da telo ulazi u novu fazu.

Nevidljivost boli više nego umor

Pored fizičkih promena, tu je i emocionalna dimenzija. Mnoge žene osećaju da su postale „nevidljive“. Deca su odrasla, partneri su zauzeti, a društvo ih više ne vidi kao poželjne. Seksualna želja ne nestaje jer žena ne želi bliskost – već jer oseća da je niko ne vidi kao osobu vrednu dodira.

Rešenje postoji, ali se o njemu ćuti

Hormonska terapija može pomoći, ali se retko nudi kao opcija. Potrebno je uraditi niz pregleda, pratiti hormone i uz stručni nadzor pronaći balans koji vraća energiju, ciklus – i želju. U zapadnim zemljama žene produžavaju ciklus i do 55. godine, dok se kod nas o tome gotovo ne govori.

Zaključak običnim rečima

Ženska seksualna želja ne nestaje jer je žena „hladna“ – već jer je umorna od toga da bude jaka, nevidljiva i zanemarena. Telo zna, ali društvo ne sluša. Možda je vreme da počnemo da pitamo: „Kako si stvarno?“ – umesto da pretpostavljamo.

