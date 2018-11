Nasilje u vezi: prepoznajte prve znake!

Zlostavljanje, bilo fizičko ili psihičko, u bilo kojoj vezi i u bilo kom uzrastu – apsolutno je neprihvatljivo i neopravdano pa ga zato ne treba ni tolerisati.

Odnos u vezi treba da bude praćen osećanjima ljubavi, sigurnosti, poštovanja i razumevanja. Ukoliko se osoba oseća uplašeno, zlostavljano ili kontrolisano od partnera – takav odnos smatra se nasilnim.

Anketa i istraživanja u Americi na temu odnosa u vezama pokazuju zabrinjavajuće rezultate:

jedna od tri devojke (tinejdžerke) doživi neki vid zlostavljanja u vezi

25% devojaka doživi fizički napad

18% dečaka doživi fizički napad

Dodatni znaci upozorenja na zlostavljanje:

kontrola partnera – podrazumeva da ukoliko želite da izađete sa prijateljima tražite njegovo dozvolu, govori vam šta treba da obučete, traži da sve svoje vreme posvetite njemu i stalno vrši pritisak na vas, i preko telefona i uživo.

verbalno i emocionalno zlostavljanje – podrazumeva ljubomoru i pretnju kako vama tako i članovima vaše porodice ili prijateljima ako ne radite onako kako partner želi. Jedno ranije istraživanje pokazalo je da 75% tinejdžerki trpi verbalno zlostavljanje partnera.

seksualno zlostavljanje u koje spada neželjeno dodirivanje i prisiljavanje na seksualne odnose protiv volje partnera (silovanje)

Nažalost, postoje osobe koje u lošim i nezdravim vezama krive samo sebe za svoje stanje i osećaju se bespomoćno i poniženo. Takve osobe moraju da shvate da su one žrtve zlostavljanja i da treba što pre da se izvuku iz takve veze. Prekid takve veze može biti težak ukoliko vam je stalo do partnera uprkos zlostavljanju, ali je to ipak mnogo bolje nego dugotrajno trpeti nasilništvo.

Savet za okončanje nezdrave veze: ukoliko ne možete sami sebi pomoći, tražite pomoć porodice ili bliskih prijatelja, samo ne smete ćutati i trpeti takav odnos.

Zakon u Americi nalaže da nastavnici, lekari, savetnici i socijalni radnici ukoliko primete zlostavljanje kod tinejdžera, prijave to policiji. Takođe, ukoliko postoji strah da se prijavi ili popriča sa nekim o zlostavljanju, to se može uraditi anonimno.

Upozorenja

Ono što zabrinjava i čega treba biti svestan: nasilništvo u vezi prerasta i u nasilništvo u braku.

Savet svima za zaštitu od zlostavljanja jeste da izgrade prvo samopoštovanje. Osobe sa samooštovanjem i sigurnošću u sebe mnogo manje su žrtve zlostavljanja i nasilništva u vezi. Takođe, ne treba dozvoliti da veza postane teret, jer je to već samo po sebi nezdrav odnos. Verujte svojoj porodici i bliskim prijateljima jer tako uvek imate podršku u kakvoj god se situaciji našli. Budite informisani o zlostavljanju i nasilju u vezama kako biste eventualno prepoznali takve momente u svojoj vezi.

Biti u vezi sa partnerom važan je deo života koji treba da bude poseban i zabavan. Prepoznavanje znakova upozorenja može pomoći u izbegavanju nezdrave i nasilne veze.

Napomene

Ovo su svetska iskustva, a nama mogu biti pouka. I u našem okruženju postoje „nasilni odnosi u vezama između nevenčanih ili venčanih partnera“ i protiv toga se treba boriti.

Kod nas se slično kao i u svetu javlja nasilništvo koje se obično sakriva, a kod nas se to zbog „nekih tradicionalnih obzira“ i „sramote“ prikriva. Prikrivanje nasilja u vezi ili porodice ne treba tolerisati jer obično posle „dugogodišnjeg prikrivanja“ dođe do eskalacije sa teškim ili najtežim posledicama.