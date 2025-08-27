Ne boli glava – boli ono što si godinama gutao i naučio da ignorišeš, a telo više ne ćuti

Glavobolja nije uvek fizička. Telo pamti ono što si godinama potiskivao – vreme je da ga saslušaš.

Koliko puta si rekao „samo me boli glava“ i nastavio dalje, kao da je to normalno? A nije. Glava ne boli bez razloga. Boli jer telo viče ono što si ti naučio da ignorišeš.

Zvuči grubo, ali istina je da većina nas nosi emocionalni teret kao da je to deo garderobe. Navikli smo da gutamo, da ćutimo, da se smeškamo dok iznutra pucamo. I onda – migrena. Bol u vratu. Lupanje srca.

Telo pamti sve, čak i ono što ti zaboraviš

Traume koje nisi obradio, stres koji si potisnuo, emocije koje nisi smeo da pokažeš – sve to telo beleži. Ne u rokovnik, već u mišiće, u nervni sistem, u hormone.

Nauka to zove psihosomatski odgovor. Ja to zovem: telo se više ne da lagati.

Kako da prepoznaš da te ne boli glava – već duša

Ako ti se bolovi vraćaju bez jasnog fizičkog uzroka, ako se osećaš iscrpljeno iako si „zdrav“, ako ti telo šalje signale koje ne razumeš – možda je vreme da pogledaš unutra.

Ne u krvnu sliku, već u ono što si prećutao.

Šta možeš da uradiš odmah

– Zapiši šta te muči, bez cenzure.

– Razmisli kad si poslednji put stvarno plakao.

– Prihvati da nisi slab ako osećaš.

– Razgovaraj sa nekim ko zna da sluša.

Telo ne traži lek – traži da ga čuješ.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com