Sjajan test japanskog neurologa: Dobro pogledajte ovu sliku i otkrijte pod kolikim ste stresom (FOTO)

Svakodnevne obaveze, finansijski problemi, nesuglasice u odnosima i mnoge druge stvari doprinose da smo pod stresom.

Ako ne znate na koji način da se izborite sa ovim stanjem, vremenom ćete početi da osećate posledice.

Bićete sve umorniji, kako psihički, tako i fizički, a moguće je da će vam se javiti i određene zdravstvene tegobe kao posledice dugotrajne izloženosti stresu.

Zbog toga nije na odmet da na vreme uočite kada svom telu treba da date oduška.

U tome može da vam pomogne test japanskog neurologa koji otkriva pod kolikom ste stresom trenutno.

This *still* image was created by a Japanese neurologist. If the image is still, you are calm. If the image moves a bit, stressed, and if it moves like a carousel you are very stressed. Tell me how you are doing. pic.twitter.com/Y9V69nNRlL

— Rotem Cohen (@RotemCohen12345) November 23, 2019