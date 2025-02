Zaboravite na stres: Ovaj čaj je melem za dušu, ako ga pijete redovno nećete se nervirati

Hronični stres i anksioznost mogu oslabiti imuni sistem i negativno uticati na zdravlje srca

Ako ste pod stresom privremeno zbog situacija poput gužve ili nekog privremenog pritiska na poslu, to ne bi trebalo da predstavlja preveliki problem. Međutim, do istog dolazi kada stres postane deo svakodnevice, čime se pojavljuje rizik od hronične anksioznosti. To može imati negativan uticaj na telo, uzrokovati glavobolje, bolove u mišićima, nesanicu, pa čak i visok krvni pritisak. Dugoročno, hronični stres i anksioznost mogu oslabiti imuni sistem i negativno uticati na zdravlje srca, prenosi „Eating Well“.

Jedan čaj može da pomogne

Ako ne želite stalno da budete pod stresom, postoji način kako možete sebi pomoći. Dijetetičar je za „Eating Well“ otkrila da se rešenje možda krije u ispijanju jednog popularnog toplog napitka – čaja od kamilice, a objasnila je i kako može pomoći kada je u pitanju stres.

Čaj od kamilice je toliko efikasan da je u devet od deset kliničkih studija potvrđeno da kamilica može pomoći u upravljanju anksioznošću. Iako su potrebna dodatna istraživanja kako bi se precizno utvrdio njen mehanizam delovanja, dokazi upućuju na to da njena moć dolazi iz bogatstva antioksidanata. Dijetetičar Džena Bredok ističe da se „koristi kamilice povezuju sa njenim flavonoidima, koji deluju sedativno tako što regulišu neurotransmitere u mozgu povezane sa uzbuđenjem i opuštanjem“.

Dobar je i za nesanicu

Na osobe koje su pod stresom ili su anksiozne, i sam proces pripreme čaja može učiniti promenu. Čak i petominutna pauza za pripremu i ispijanje čaja može pomoći u nošenju sa svakodnevnim stresom. Ako vam je stres ikada otežao san, znate koliko to može uticati na celokupno zdravlje. Dugoročno, manjak kvalitetnog sna može samo povećati stres. Dobra vest je da čaj od kamilice može pomoći da se opustite i lakše zaspite. Toliko je efikasan da ga mnogi smatraju najboljim čajem za nesanicu.

