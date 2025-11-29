1 jeftina namirnica kao rukom otklanja gljivice i kurje oko sa nogu, ispucale pete postaju opet mekane i glatke

Jabukovo sirće je jeftina namirnica koja ima široku primenu u narodnoj medicini. Probleme sa stopalima skida kao rukom.

Bez te namirnice nijedna kuhinja nije potpuna. Jabukovo sirće je namirnica bez koje nijedna kuhinja nije potpuna, a glavni je sastojak koji pomaže kod mnogih problema sa stopalima.

“Jabukovo sirće se mnogo pominje u raznim savetima. Ono, iako je kiselo, kada uđe u usnu duplju praktično nakon par centimetra, njegov sadržaj postaje bazan. I nema to štetno kiselo dejstvo. Jako mnogo osvežava”, kaže profesor koji je ispričao i anegdotu kako se vraćao sa puta, jako umoran, kada je popio malo jabukovog sirćeta, a koje ga je okrepilo.

Jabukovo sirće je jeftina namirnica. Neki ga nazivaju i eliksir života, a osim što podstiče metabolizam, jabukovo sirće sprečava kardiovaskularne bolesti, snižava loš holesterol, jača imuni sistem i smanjuje i rizik od nastanka karcinoma.

Jabukovo sirće ima široku primenu u narodnoj medicini jer sadrži sirćetnu kiselinu, koja ima snažno antimikrobno dejstvo.

Protiv gljivica na stopalima

Ova jeftina namirnica otklanja gljivice kao rukom. Sipajte toplu vodu i jednaku količinu jabukovog sirćeta u lavor, odnosno vodu i sirće u razmeri 1:1. Potopite stopala i ostavite tako 30 minuta, a najvažnije je da ih potpuno osušite nakon što izvadite stopala iz ove kupke.

Ponavljajte svakodnevno, ali ne više od tri puta dnevno.

Protiv kurjeg oka

Izmrvite 3 do 5 tableta aspirina, pa u prah dodajte kapljicu jabukovog sirćeta. Stavite smesu na kurje oko i umotajte u peškir, krpu ili zavoj i ostavite da odstoji 10 do 15 minuta, pa skinite i kamenom sa stopala uklonite mrtve ćelije kože.

Protiv suvih i ispucalih peta

Dobro natopite komad vate jabukovim sirćetom, pa nanesite na problematično područje. Vatu zaštitite kako ne bi spala – zavojem, lepljivom trakom ili užom čarapom – i ostavite da odstoji preko noći.

Ponavljajte ovaj tretman više puta nedeljno dok vam koža ne omekša i potom ćete lakše skinuti višak mrtve kože.

