12 tipova ljudi koji nikada ne bi smeli da piju kafu, prema nutricionistima

Kafa se može definisati kao eliksir zdravlja, ali samo ako se uzima umereno. Utvrđeno je da smanjuje rizik od raka prostate, zatajenja srca, čak i od gubitka sluha, a može pomoći i da smršamo. Ali za određene ljude može imati više negativnih nego pozitivnih nuspojava. Nutricionisti su za Eat This otkrili koji bi ljudi trebalo da preskoče ispijanje kafe.

Osobe sa sindromom iritabilnog creva

Kafa može pomoći da redovno obavljamo nuždu, ali povećava i šanse za proliv, što je glavni simptom iritabilnog creva. Zato se, ako imate ovo stanje, preporučuje da ograničite ili potpuno izbegavate kafu.

Osobe s glaukomom

Prema Angel Planells, koja se poziva na nedavnu studiju, intraokularni pritisak se povećava kod osoba s glaukomom kada konzumiraju kafu pa se preporučuje ograničavanje i izbegavanje konzumacije tog napitka, ali potrebna su dodatna istraživanja na ovu temu.

Osobe s preaktivnom bešikom

Dijetetičarka Sju Heikinen kaže da unos kofeina može povećati učestalost i hitnost mokrenja. Zato je dobro izbegavati kafu pre dugih putovanja.

Osobe sa srčanim problemima

Budući da kofein može uzrokovati privremeni porast krvnog pritiska i otkucaja srca, važno je da svako s postojećim srčanim oboljenjima razgovara sa svojim lekarom o tome da li je i koliko je kafe bezbedno piti.

Trudnice

American College of Obstetrics and Gynecology preporučuje trudnicama da ograniče kofein na 200 miligrama dnevno kako bi se smanjio rizik od pobačaja, prevremenog porođaja i niske porođajne težine bebe. To bi značilo da trudnice tokom dana ne bi trebalo da konzumiraju više od dve šoljice kafe.

Dojilje

Budući da je kofein stimulans i diuretik, postoji zabrinutost da bi majka koja doji mogla biti izložena riziku od dehidracije. Američko udruženje za trudnice predlaže izbegavanje kofeina što je više moguće tokom trudnoće i dojenja.

Osobe s poremećajima spavanjima

Za kafom posežemo kada želimo više energije. Ona utiče na kvalitet sna, što znači da treba izbegavati piti je najmanje šest sati pre spavanja.

Osobe s anksioznošću ili sklonošću napadima panike

„Kofein je stimulans koji kod nekih osoba može pogoršati teskobu“, kaže dijetetičarka Keli MekGrejn.

„Ako redovno doživljavate teskobu ili napade panike, razmislite o izbegavanju ili smanjenju unosa kafe s kofeinom“, upozorila je.

Osobe koje pate od proliva

Neki se kunu da im jutarnja šoljica kafe pokreće probavu, ali taj efekat nije poželjan ako se borite s prolivom. Kafa s kofeinom u tom slučaju bi mogla da bude bolji izbor, iako je za vruće tečnosti uopšteno poznato da stimulišu rad creva.

Osobe s epilepsijom

Iako je studija ograničena, pokazalo se da je prekomerna konzumacija kafe povezana s povećanom učestalošću napada epilepsije.

Deca

Iako kofein može svakoga da učini nervoznim, kod dece ima ozbiljnije nuspojave. Na primer, previše kofeina kod dece može dovesti do ubrzanog otkucaja srca, povećanog osećaja teskobe, poteškoća s koncentracijom i želudačnih tegoba.

Još jedan aspekt koji treba uzeti u obzir, posebno kod male dece, jeste da kafa može prikriti znakove gladi, tako da mala deca možda neće dobiti hranjive materije koje su im potrebne za rast i razvoj. Imajte na umu i da je kafa sama po sebi prilično kisela i kao rezultat toga može oštetiti zubnu gleđ i povećati rizik od karijesa.

Osobe s gastroezofagealnim refluksom

Kofein može da olabavi donji ezofagealni sfinkter, koji je ventil između jednjaka i želuca. To može da izazove ulazak kiselog želudačnog sadržaja u jednjak, što rezultira neprijatnim simptomima gorušice.

