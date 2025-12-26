3 trika za brzo pražnjenje creva: Potrebno je samo 7 sekundi da se varenje aktivira

Spas za lenja creva – otkrijte šta treba da uradite da podstaknete pražnjenje creva za samo 7 sekundi i osetite olakšanje (video)

Ovi trikovi podstiču pražnjenje creva za samo 7 sekundi i pružaju vam ono dugo čekano olakšanje bez ikakvih lekova

Debelo crevo igra ključnu ulogu u eliminisanju toksina iz tela, ali kada ne radi dobro, onda dolazi do nadimanja, zatvora pa i ozbiljnijih problema, piše „Eightify“.

Trik od sedam sekundi, koliko je potrebno da se varenje poboljša i uradite nešto dobro za creva jeste – čučanj.

Da, dobro ste pročitali. On je najefikasniji i najprirodniji način da ispraznite debelo crevo.

Isto tako je i ležanje na levoj strani sa privučenim kolenima ka grudima jedan od alternativnih položaja za pražnjenje creva.

Takođe, ne zaboravite i na sedenje na niskoj stolici sa podignutim kolenima ka grudima. I ovaj položaj može da pomogne u olakšavanju pražnjenja creva.

