5 namirnica koje posle vesele noći leče mamurluk, ima ih svaka kuhinja

Ako ste popili čašicu više u novogodišnjoj noći, verovatno u frižideru imate voće, mleko, ili neki voćni sok koji efikasno leče mamurluk.

Glavobolja, mučnina i malaksalost su neizbežni, ali ne i nemoguće rešiti ih se. Međutim, ovih 5 namirnica leče mamurluk i pomoći će vam da se vratite u život.

Sigurno vam se bar jednom u životu desilo da popijete koju čašicu više, ili mnogo više. Noć je bila za pamćenje, ali ako se po jutru dan poznaje, neće biti dobar. Glavobolja, mučnina i malaksalost su neizbežni, ali ne i nemoguće rešiti ih se.

Evo nekoliko predloga koji vraćaju u život, ove namirnice leče mamurluk:

Voćni sok i vitamin C

100% prirodan voćni sok je klasičan lek protiv mamurluka. Tečnost, vitamin i šećer, brzo će vam povratiti energiju.

Voda

Ukoliko odmah nakon buđenja popijete veće količine vode, sprečićete dehidraciju organizma, a ako vodu obogatite i kašičicom meda, učinak će biti još bolji. Gazirana i gazirana pića takođe mogu da pomognu.

Voće

Jedite što više svežeg voća naročito banane, kivi, jabuke ili limun. Ovo je odlično da nadoknadite izgubljene elektrolite i gvožđe.

Mleko

Tečnost bogata kalcijumom poboljšava rad jetre i pospešuje brže oslobađanje toksina iz organizma.

Rasol

Lekove izbegavajte zato što mogu da oštete jetru ako se uzimaju posle konzumiranja alkohola.

Probajte sa rasolom, njega bar ima u zimskim mesecima.

Takoše među prirodnim lekovima protiv mamurluka, nalazi se đumbir, grejpfrut, šargarepa, spanać, crna čokolada, orašasti plodovi i zeleni i crni čajevi, prenosi 021.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com