Ni crveno meso, ni puter: Ovih 5 svakodnevnih navika uništavaju zdravlje vašeg srca

Godinama se crveno meso i puter označavaju kao krivci koji doprinose nastanku srčanih oboljenja. Ali sve veći broj dokaza ukazuje na drugog krivca koji može naštetiti kardiovaskularnom zdravlju. Većina nas nije svesna i nikada ne bi pomislila da bi to mogao biti razlog srčanih udara koji se povećavaju iz sekunde u sekundu. Moderna hrana i način života tiho potkopavaju sposobnost tela da proizvodi azotni oksid, molekul koji je neophodan za održavanje funkcionalnosti krvnih sudova i zdravlja srca.

Dr Erik Berg, obučeni stručnjak za dobrobit i autor bestselera, upozorava kako potencijalno smanjenje azotnog oksida može značajno dovesti do srčanih udara.

Azotni oksid se koristi za opuštanje krvnih sudova, olakšavanje cirkulacije i zaštitu od nakupljanja arterijskih plakova. Kada nivoi ovog molekula značajno padnu, povećava se rizik od visokog krvnog pritiska, moždanog udara i srčanog udara. U nastavku pogledajte listu nekih od najgorih neprijatelja azotnog oksida koji su neverovatno rasprostranjeni u normalnom životu:

Rafinisani šećer

Rafinisani šećer se nalazi u bezalkoholnim pićima, desertima, sosovima, žitaricama i većini pakovanih namirnica. Njegov uticaj na proizvodnju azotnog oksida je značajan i štetan.

Brzo podiže nivo šećera u krvi, što dovodi do upale u sluzokoži krvnih sudova.

Pojačava oksidativni stres, koji ubija molekule azotnog oksida.

Na duži rok, izaziva insulinsku rezistenciju, dodatno inhibirajući proizvodnju azotnog oksida.

Redovna upotreba rafinisanog šećera šteti endotelu, unutrašnjoj sluzokoži krvnih sudova, koja je zadužena za stvaranje azotnog oksida.

Rafinisani skrob

Rafinisana hrana od belog brašna, uključujući beli hleb, krekere i peciva, funkcioniše slično šećeru u telu.

Brzo se razgrađuje na glukozu, čime stvara nagli porast nivoa šećera u krvi.

Ovo dovodi do upale i metaboličkog stresa.

Ovo uzrokuje oštećenje endotelne funkcije i smanjuje proizvodnju azotnog oksida.

Rafinisani skrob ne sadrži vlakna i antioksidante prisutne u integralnim žitaricama, koji služe za odbranu vaskularnog sistema.

Industrijska semenska ulja

Sojino ulje, kukuruzno ulje i suncokretovo ulje se prerađuju i često koriste u našem svakodnevnom životu, konzumirajući se u obliku brze hrane ili pakovanih proizvoda.

Ova ulja sadrže visok nivo omega-6 masnih kiselina, koje mogu doprineti hroničnoj upali.

Veoma su nestabilna kada se zagrevaju i lako oksidiraju, što rezultira toksičnim jedinjenjima.

Oksidativni stres i upala doprinose smanjenoj proizvodnji azotnog oksida.

Hronična upotreba ulja semenki povezana je sa smanjenom arterijskom kompatibilnošću i povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Pušenje

Pušenje je već klasifikovano kao štetno po zdravlje, a zamislite stepen štete koji bi nanelo kada bi se pušenje i vejping kombinovali. Zajedno, oni su odgovorni za razgradnju azotnog oksida u telu. Duvanski dim se sastoji od hemikalija koje uništavaju endotelnu oblogu krvnih sudova.

Smanjuje funkcionisanje enzima koji je odgovoran za proizvodnju azotnog oksida.

Slobodni radikali u dimu uništavaju postojeće molekule azotnog oksida.

Pušači imaju daleko niže nivoe azotnog oksida i više pate od vaskularnih bolesti i narušene cirkulacije.

Antibakterijska tečnost za ispiranje usta

Iako se često koristi za čistoću usta, brojne antiseptičke tečnosti za ispiranje usta sadrže hemikalije koje ometaju stvaranje azotnog oksida.

Neke oralne bakterije su odgovorne za razgradnju dijetetskih nitrata u azotni oksid.

Antibakterijska tečnost za ispiranje usta eliminiše ove korisne bakterije.

Rezultat je kvantitativno smanjenje nivoa azotnog oksida i povećanje krvnog pritiska.

Svakodnevna upotreba jakog antiseptičkog sredstva za ispiranje usta može povećati rizik od srčanih problema ometanjem putanje nitrata.

Pomaganje proizvodnji azotnog oksida

Zdrav nivo azotnog oksida može se održati određenim faktorima ishrane i načina života. Neke namirnice prirodno podstiču njegovu proizvodnju i održavaju zdravlje krvnih sudova.

Hrana koja pomaže azotnom oksidu

Lisnata zelenaš poput spanaća, rukole i kelja

Cvekla i sok od cvekle

Beli i crni luk

Agrumi, posebno limuni i pomorandže

Nar

Orasi i semenke, posebno oni bogati argininom

Crna čokolada (sa visokim sadržajem kakaa)

Životni stilovi koji hrane azotni oksid:

Dosledna fizička aktivnost, posebno aerobne vežbe

Kvalitetan san svake noći

Dovoljno sunčeve svetlosti, koja hrani azotni oksid kroz hemiju kože

Upravljanje stresom kroz disanje, šetnje u prirodi ili tihe rituale

Najgori neprijatelji zdravlja srca nisu nužno najočigledniji. Ponekad moramo da skrenemo pogled sa očiglednih namirnica da bismo znali šta zapravo šteti našem srcu i telu. Rafinisani šećer, prerađeni skrobovi, industrijska ulja od semena, pušenje, pa čak i obična tečnost za ispiranje usta mogu podmuklo ugroziti sposobnost tela da proizvodi azotni oksid. Ovo oštećuje krvne sudove i povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti na duži rok.

