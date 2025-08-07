5 znakova da vam fali magnezijum, a ne znate da je to uzrok problema

Grčevi, nervoza i umor mogu da budu znak da vam fali magnezijum – evo kako da prepoznate simptome i pomognete telu.

Mnogi ljudi osećaju umor, nervozu, grčeve u mišićima ili im srce ponekad „preskoči“, a da ne znaju šta je pravi uzrok. Često se krivi stres, manjak sna ili loša ishrana, ali jedan tihi krivac se sve češće provlači — nedostatak magnezijuma.

Kako telo pokazuje da mu fali magnezijum?

Simptomi mogu biti suptilni, ali kad se spoje, jasno govore da nešto nije u redu:

– Grčevi u nogama, posebno noću

– Nervoza i razdražljivost bez konkretnog razloga

– Umor koji ne prolazi ni posle odmora

– Preskakanje srca ili osećaj lupanja

– Nemiran san i teško uspavljivanje

Ako se prepoznajete u više od dva simptoma, moguće je da vam telo šalje signal da mu fali magnezijum.

Gde se magnezijum nalazi?

Najbolje je da ga unosite kroz hranu. Evo nekoliko namirnica koje su bogate magnezijumom:

– Spanać

– Bademi i lešnici

– Semenke bundeve

– Crna čokolada (sa 70% kakaa i više)

– Integralne žitarice

– Avokado

Ove namirnice ne samo da pomažu telu da se oporavi, već i smanjuju osećaj napetosti i umora.

Kada treba da se javite lekaru?

Ako simptomi traju duže, ne treba da nagađate. Lekar može da proceni da li je u pitanju manjak magnezijuma, najčešće na osnovu simptoma, jer krvna slika ne pokazuje uvek tačan nivo.

Ne čekajte da se telo „istroši“ – ponekad je rešenje jednostavno, a efekti veliki.

