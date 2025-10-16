Ako doživite srčani udar dok ste sami: Ključni koraci koji vam mogu spasiti život do dolaska pomoći

Srčani udar može nastupiti iznenada, a situacija postaje još opasnija kada se osoba zatekne sama. Stručnjaci naglašavaju da postoje određeni postupci koji mogu povećati šanse za preživljavanje dok ne stigne hitna pomoć.

Prepoznajte prve simptome

Najčešći znaci srčanog udara uključuju jak bol ili pritisak u grudima, otežano disanje, vrtoglavicu, hladan znoj i bol koji se širi u ruku, vrat ili vilicu. Ako primetite ove simptome, odmah pozovite hitnu pomoć.

Ostanite mirni i pozovite pomoć

Prvi i najvažniji korak je da odmah pozovete broj hitne pomoći. Dok čekate dolazak lekara, pokušajte da ostanete što mirniji i da se ne krećete previše, jer fizički napor može dodatno opteretiti srce.

Sedenje u pravom položaju

Stručnjaci preporučuju da sednete uspravno, oslonjeni na zid ili naslon stolice. Ovaj položaj smanjuje pritisak na srce i olakšava disanje. Ležanje na ravnoj površini može pogoršati stanje, pa se savetuje da to izbegavate.

Ako imate aspirin pri ruci

Ukoliko vam je lekar ranije savetovao, možete uzeti aspirin dok čekate pomoć. On pomaže u razređivanju krvi i može smanjiti ozbiljnost napada. Ipak, ovo treba učiniti samo ako niste alergični i ako vam je zdravstveno stanje to dozvolilo.

Kontrolišite disanje i ostanite svesni

Pokušajte da dišete polako i duboko. Fokus na disanju može pomoći da ostanete pribrani i da smanjite paniku. Ako osetite da gubite svest, pokušajte da se zadržite u sedećem položaju dok pomoć ne stigne.

Srčani udar dok ste sami je izuzetno opasna situacija, ali brza reakcija i pravilni koraci mogu značajno povećati šanse za preživljavanje. Najvažnije je odmah pozvati hitnu pomoć, ostati miran i zauzeti položaj koji olakšava disanje.

