Ako osetite ovaj simptom u stopalima, nije bezazlen, odmah se javite lekaru

Ljudi sa dijabetesom moraju posebno da vode računa o svojim stopalima jer mogu da imaju dijabetičku neuropatiju.

Ovo stanje nastaje kada visoki nivoi šećera u krvi tokom vremena oštećuju nerve u celom telu. Periferna neuropatija je bolest koja se odnosi na oštećenje nerava koje obično pogađa stopala i noge. Oni koji ovo dožive često će osećati utrnulost i bol u stopalima.

Opasnost nastaje kada osoba izgubi osećaj u stopalima, pa nije tako verovatno da će primetiti ranu. Ljudima sa dijabetesom se kaže da paze na posekotine, rane ili crvene tačke, otoke ili plikove ispunjene tečnošću i urasle nokte na nogama, jer sve to može dovesti do infekcije, sepse ili amputacije.

Dr Mushtakur Rahman, konsultant endokrinolog i dijabetolog, rekao je da se ovo može nazvati „napadom stopala“. On je objasnio: „To je izraz koji smo pokušali da koristimo da istaknemo važnost rane intervencije kod bolesti stopala. Često se dešava da pacijenti dođu u bolnicu sa crvenim otečenim stopalom sa čirom koji je inficiran i ta infekcija može da se širi veoma brzo.“

Doktor je naglasio da to onda može da dovede do gubitka stopala, a to je ono što žele da izbegnu. Lekar je rekao da, a da ne znate da imate napad stopala, rizikujete da nećete dobiti odgovarajuću negu, kao što su hitni antibiotici i uklanjanje inficiranog ili mrtvog tkiva.

„Ako, na primer, imate bolest dijabetičkog stopala, imate neuropatiju, imate dijabetes, utrnula stopala, primetite da imate čir, i primetite da vam je stopalo otečeno ili crveno, ili stopalo menja boju, posebno postaje tamnije, što znači da možda imaju gangrenu ili se osećate veoma loše, drhtite – morate odmah u bolnicu.

Rhaman je dodao i da je u tom slučaju neophodno snimiti stopalao i započeti i terapijom antibioticima, prenosi The Sun.

