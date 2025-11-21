Ako pijete lekove za srce ili pritisak, ne jedite ovu voćku – terapju pretvara u otrov

Stručnjaci upozoravaju: Ako uzimate lekove za srce ili pritisak u kombinaciji sa ovim voćem mogu biti opasni i izazvati posledice.

Ako uzimate lekove za srce ili pritisak, antidepresive, lekove protiv raka ili antibiotike, trebalo bi da izbegavate određeno voće. Konkretno, to je grejpfrut, koji sadrži hemikalije zvane furanokumarini. One mogu da utiču na razgradnju lekova u organizmu i izazovu ozbiljne posledice. Stručnjaci upozoravaju da ova kombinacija nikako nije bezazlena.

Ove hemikalije ometaju enzime koji razgrađuju lekove u crevima, što može dovesti do udvostručavanja ili čak utrostručenja efekata leka, što može biti štetno za telo. Ovo su otkrili istraživači sa Univerziteta Ontario, prenosi Dnevno.hr.

Izbegavajte smrtonosnu kombinaciju

„Jedna tableta sa čašom soka od grejpfruta može biti ekvivalentna deset tableta sa čašom vode. Ljudi su iznenađeni kada ovo čuju, ali terapija može postati toksična upravo zbog soka od grejpfruta“, objašnjava šef studije dr Dejvid Bejli.

Dr. Bejli i njegov tim su otkrili da seviljske pomorandže i limete imaju sličan efekat kao i grejpfrut na apsorpciju lekova. Zato se i ovo voće preporučuje izbegavanje ako uzimate lekove. Istraživači su preporučili da se lekovi koji su podložni interakcijama sa grejpfrutom ne konzumiraju zajedno sa voćem.

Međutim, autori primećuju da je teško proceniti razmere problema zbog nedostatka svesti. Zdravstveni radnici možda nisu svesni potrebe da provere ovu interakciju, a pacijenti možda neće sami prijaviti konzumaciju grejpfruta, ističe Bejli. Istraživači žele da naglase da se interakcije mogu javiti čak i ako osoba konzumira grejpfrut ili njegov sok nekoliko sati pre uzimanja leka. Na primer, pije sok za doručak i uzima lek kasnije tokom dana.

Prethodna istraživanja su pokazala da je konzumiranje jedne čaše soka od grejpfruta (200 ml) dnevno tokom tri dana rezultiralo povećanjem koncentracije simvastatina u krvi za 330 procenata, najčešće korišćenog statina, u poređenju sa uzimanjem leka sa vodom.

Grejpfrut, iako zdrav i osvežavajući, može biti opasan u kombinaciji sa određenim terapijama. Posebno kod osoba koje uzimaju lekove za srce ili pritisak, antidepresive, antibiotike ili lekove protiv raka. Ova voćka može da izazove neželjene posledice jer menja način na koji se lekovi razgrađuju u organizmu. Zato je važno da se pre konzumacije grejpfruta ili soka od grejpfruta posavetujete sa lekarom. Mala nepažnja može imati ozbiljne posledice po zdravlje.

