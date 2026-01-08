Ako pijete lekove za srce ili pritisak, nipošto ne smete jesti ovu voćku: ‘Terapija može postati otrov’

Ako uzimate lekove za krvni pritisak, antidepresive, lekove protiv raka, lekove za srce ili antibiotike, ne uzimajte grejpfrut.

Može doći do udvostručavanja ili čak utrostručenja efekata leka, što može biti štetno za telo. Nipošto ne smete jesti ovu voćku, može bude opasno po zdravlje.

Ako uzimate lekove za krvni pritisak, antidepresive, lekove protiv raka, lekove za srce ili antibiotike, trebalo bi da izbegavate određeno voće. Konkretno, ne smete jesti grejpfrut, koji sadrži hemikalije zvane furanokumarini.

Ove hemikalije ometaju enzime koji razgrađuju lekove u crevima. Ovo može dovesti do udvostručavanja ili čak utrostručenja efekata leka, što može biti štetno za telo. Ovo su otkrili istraživači sa Univerziteta Ontario, prenosi Dnevno.hr.

Izbegavajte smrtonosnu kombinaciju

„Jedna tableta sa čašom soka od grejpfruta može biti ekvivalentna deset tableta sa čašom vode. Ljudi su iznenađeni kada ovo čuju. Međutim, terapija može postati toksična upravo zbog soka od grejpfruta“, objašnjava šef studije dr Dejvid Bejli.

Dr. Bejli i njegov tim su takođe otkrili da seviljske pomorandže i limete imaju sličan efekat kao i grejpfrut na apsorpciju lekova. Ovo voće preporučuje se za izbegavanje ako uzimate lekove. Istraživači su preporučili da se lekovi koji su podložni interakcijama sa grejpfrutom ne konzumiraju zajedno sa voćem.

Međutim, autori primećuju da je teško proceniti razmere problema zbog nedostatka svesti. Zdravstveni radnici možda nisu svesni potrebe da provere ovu interakciju. Pacijenti možda neće sami prijaviti konzumaciju grejpfruta, ističe Bejli. Istraživači žele da naglase da se interakcije mogu javiti čak i ako osoba konzumira grejpfrut ili njegov sok nekoliko sati pre uzimanja leka. Na primer, pije sok za doručak i uzima lek kasnije tokom dana.

Prethodna istraživanja su pokazala da je konzumiranje jedne čaše soka od grejpfruta (200 ml) dnevno tokom tri dana rezultiralo povećanjem koncentracije simvastatina u krvi za 330 procenata, najčešće korišćenog statina, u poređenju sa uzimanjem leka sa vodom.

