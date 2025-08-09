Ako vam noge trnu ili otiču – evo šta to može da znači

Trnjenje i oticanje nogu mogu biti znak problema sa cirkulacijom, nervima ili srcem. Saznajte kada treba reagovati i kako sebi pomoći kod kuće.

Noge vam često trnu, otiču ili imate osećaj peckanja? Niste sami, ali to ne znači da treba da slegnete ramenima. Ovi simptomi mogu biti znak da telo pokušava da vam nešto kaže, i važno je da ga čujete na vreme.

Šta može da uzrokuje trnjenje i oticanje nogu?

Najčešći uzroci su problemi sa cirkulacijom, dugotrajno sedenje ili stajanje, kao i manjak fizičke aktivnosti. Kada krv ne može slobodno da teče kroz vene i arterije, dolazi do zadržavanja tečnosti, što izaziva otok. Trnjenje, s druge strane, često ukazuje na pritisak na nerve – bilo zbog lošeg položaja tela, problema sa kičmom ili čak dijabetesa.

Kada treba da se zabrinete?

Ako vam noge trnu svakodnevno, otok ne prolazi ni nakon odmora, ili se javljaju bolovi, crvenilo i osećaj toplote – vreme je da se obratite lekaru. Ovi simptomi mogu ukazivati na duboku vensku trombozu, neuropatiju ili čak srčane probleme.

Praktični saveti za olakšanje kod kuće

Podignite noge iznad nivoa srca kada odmarate – to pomaže cirkulaciji.

Izbegavajte dugo sedenje – ustanite i protegnite se na svakih sat vremena.

Nosite udobnu obuću i izbegavajte tesne čarape.

Pijte dovoljno vode i smanjite unos soli.

Lagana šetnja ili vežbe istezanja mogu napraviti veliku razliku.

Kada je vreme za pregled?

Ako simptomi traju duže od nekoliko dana, pogoršavaju se ili se javljaju iznenada – ne odlažite odlazak kod lekara. Bolje je proveriti nego kasnije žaliti.

Zaključak koji vredi zapamtiti

Trnjenje i oticanje nogu nisu samo „od umora“. Telo šalje signale – a na nama je da ih ne ignorišemo. Malo pažnje i brige može sprečiti veće probleme.

