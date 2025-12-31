Ako vam se „omakne“ koja čašica više tokom novogodišnje proslave, ovo najbrže leči mamurluk!

Uz ovaj trik nećete ni razviti mamurluk, pa ujedno neće ni biti potrebe da ga ublažite. Bez propratnih problema

Iako čuveni rasol godinama važi za sredstvo koje najbolje i najblaže suzbija mamurluk, recept koji je jedna žena isprobala, po njenom skromnom mišljenju, daje mnogo bolje rezultate.

Toliko bolje, da uz ovaj trik nećete ni razviti mamurluk, pa ujedno neće ni biti potrebe da ga ublažite.

Šta treba da uradite?

Sve što vam treba su dve kapsule aktivnog uglja. Aktivni ugalj se inače u svakoj apoteci može naći po ceni nešto većoj od 100 dinara, a u pakovanju se nalazi deset kapsula. Vama će biti potrebne najviše dve.

Sve što je potrebno da uradite jeste da nakon burne večeri popijte dve kapsule i legnete da spavate. Ujutru ćete se probuditi bez mamurluka i propratnih problema.

