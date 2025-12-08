Ako vas grlo boli samo sa jedne strane, ovo je znak da odmah posetite lekara

Kada se javi bol jedne strane grla, to često nije obična prehlada. Saznajte zašto ovaj simptom traži hitnu reakciju i sprečite komplikacije.

Da li ste se ikada probudili sa osećajem kao da gutate komadiće stakla, ali začudo, taj neprijatan osećaj dolazi samo sa leve ili desne strane vrata? Iako smo navikli da nas prehlade „lom“ celim telom, izolovan bol jedne strane grla je specifičan simptom koji telu šalje sasvim drugačiju poruku. Ovo nije trenutak za čaj i čekanje, već signal da se u vašem organizmu dešava proces koji zahteva stručno oko.

Kada se javi intenzivan bol jedne strane grla, najčešće nije reč o običnom virusu koji prolazi za par dana. Ovaj simptom je direktan odgovor vašeg imunološkog sistema na lokalizovanu infekciju, koja, ukoliko se zanemari, može dovesti do ozbiljnijih stanja poput peritonzilarnog apscesa. Zato je ključno da prepoznate razliku između obične iritacije i stanja koje zahteva hitnu posetu lekaru.

Zašto je bol jedne strane grla opasan?

Obične virusne infekcije obično napadaju sluznicu ravnomerno. Međutim, kada osetite da je jedna strana upaljena, otečena i bolna, to često ukazuje na bakterijsku infekciju koja se „ušančila“ u jednom krajniku ili tkivu oko njega. Bol jedne strane grla može biti prvi vesnik gnojne upale koja, ako se ne tretira antibioticima ili drenažom, može blokirati disajne puteve.

Vaše telo vam ovim signalom govori da se bori sa nečim jačim od običnog nazeba. Ignorisanje bola i lečenje „na svoju ruku“ toplim oblogama može čak i pogoršati stanje, jer toplota pospešuje širenje bakterija u upaljenom tkivu.

3 simptoma koja vrište: Ne čekajte sutra!

Pored samog bola, postoje prateći znaci koji su crvena zastavica. Ako primetite bilo šta od navedenog, odlazak u ambulantu treba da bude vaš prioritet:

Nemogućnost otvaranja usta (trizmus): Ako imate osećaj da vam se vilica „zaključala“ i ne možete je otvoriti dovoljno da pojedete zalogaj, to je znak da se upala proširila na mišiće vilice.

Devijacija resice: Pogledajte u ogledalo. Ako je resica (uvula) pomerena na suprotnu stranu od one gde osećate bol jedne strane grla, to ukazuje na veliki otok koji gura tkivo.

Visoka temperatura koja ne spada: Groznica preko 39 stepeni koja prati jednostrani bol jasno sugeriše jaku bakterijsku infekciju.

Šta se zapravo dešava u vašem vratu?

Zamislite vaše krajnike kao čuvare kapija. Ponekad, bakterije uspeju da probiju odbranu jednog čuvara i stvore „džep“ ispunjen gnojem između krajnika i zida ždrela. To stvara ogroman pritisak na nerve. Uzrokujući taj specifičan, probadajući bol jedne strane grla koji se često reflektuje i u uho na istoj strani.

Zašto je vreme presudno?

Istraživanja pokazuju da se komplikacije kod nelečenih jednostranih upala grla javljaju u roku od 24 do 48 sati. Čak 90% pacijenata koji se jave lekaru čim primete bol jedne strane grla uz otežano gutanje, rešavaju problem jednostavnom terapijom. Vreme ovde zaista radi za vas – ili protiv vas.

Nema ničeg važnijeg od mirnog sna bez bolova i mogućnosti da uživate u omiljenom obroku bez straha od gutanja. Vaše zdravlje je temelj svega što radite. Ako prepoznajete ove simptome kod sebe ili svojih bližnjih, ne dozvolite da strah ili odlaganje preovladaju. Pozovite lekara, zakažite pregled i rešite problem dok je još u početnoj fazi. Osećaj olakšanja kada bol nestane je neprocenjiv – učinite taj korak već danas!

