Anđelija sa svojih 75 godina nema visok pritisak, a ni holesterol: Svaki dan uzima 2 kašike ove smese – zdrava je kao dren

Povišen holesterol utiče na druge vitalne organe i na njihovu funkciju. Može da dovede do srčanih oboljenja, dijabetesa, a ova smesa je spas

Baka Anđelija (75) ne zna za visok holesterol jer godinama koristi ovu smesu dva puta dnevno

Postoje različiti rizici po zdravlje čoveka kada je povišen holesterol. On može da utiče na druge vitalne organe i na njihovu funkciju. Neki od najčešćih uzroka su nezdrava ishrana i gojaznost, ali ima rešenja, i to iz proverenog izvora

Holesterol povišen najčešće dovodi do srčanih oboljenja, povećanog rizika od srčanog i moždanog udara, dijabetesa…

Neki od najčešćih uzroka su:

nezdrava ishrana

manjak fizičke aktivnosti

gojaznost,

Međutim, povišen holesterol nije nepromenjiv faktor, za njegov disbalans ima rešenja, i to iz proverenog izvora.

Baka Anđelija (75) koristi ovu smesu dva puta dnevno godinama i nikada nije imala problema sa krvnim pritiskom ili holesterolom!

Recept smese za holesterol otkrila je njena unuka, a on glasi:

Sastojci:

1 kašika limunovog soka,

1 kašika meda,

1 komad rendanog đumbira,

1 kašika jabukovog sirćeta.

Priprema i korišćenje smese:

Stavite sastojke u blender i pasirajte dok ne dobijete jednoličnu smesu. Ostavite da odstoji u frižideru 5 dana.

Uzimajte 2 puta dnevno, pre doručka i večere, a na krvnoj slici ćete ubrzo primjetiti pozitivne rezultate.

Ukoliko imate neki kompleksniji problem sa zdravljem, obavezno se obratite vašem lekaru.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com