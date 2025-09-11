Anđelija sa svojih 75 godina nema visok pritisak niti holesterol: Svaki dan uzima 2 kašike ove smese i zdrava je kao dren

Baka Anđelija (75) koristi ovu smesu dva puta dnevno godinama

Neki od najčešćih uzroka su nezdrava ishrana i gojaznost, ali ima rešenja, i to iz proverenog izvora

Postoje različiti rizici po zdravlje čoveka kada je povišen holesterol. On može da utiče na druge vitalne organe i na njihovu funkciju.

Najčešće su to srčana oboljenja, povećan rizik od srčanog i moždanog udara, dijabetesa…

Neki od najčešćih uzroka su:

nezdrava ishrana

manjak fizičke aktivnosti

gojaznost,

Međutim, povišen holesterol nije nepromenjiv faktor, za njegov disbalans ima rešenja, i to iz proverenog izvora.

Baka Anđelija (75) koristi ovu smesu dva puta dnevno godinama i nikada nije imala problema sa krvnim pritiskom ili holesterolom!

Recept je otkrila njena unuka a on glasi:

Sastojci:

1 kašika limunovog soka,

1 kašika meda,

1 komad rendanog đumbira,

1 kašika jabukovog sirćeta.

Priprema i korišćenje:

Stavite sastojke u blender i pasirajte dok ne dobijete jednoličnu smesu. Ostavite da odstoji u frižideru 5 dana.

Uzimajte 2 puta dnevno, pre doručka i večere, a na krvnoj slici ćete ubrzo primjetiti pozitivne rezultate.

Ukoliko imate neki kompleksniji problem sa zdravljem, obavezno se obratite vašem lekaru.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com