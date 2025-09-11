Anđelija sa svojih 75 godina nema visok pritisak niti holesterol: Svaki dan uzima 2 kašike ove smese i zdrava je kao dren

Baka Anđelija (75) koristi ovu smesu dva puta dnevno godinama
Neki od najčešćih uzroka su nezdrava ishrana i gojaznost, ali ima rešenja, i to iz proverenog izvora
Postoje različiti rizici po zdravlje čoveka kada je povišen holesterol. On može da utiče na druge vitalne organe i na njihovu funkciju.
Najčešće su to srčana oboljenja, povećan rizik od srčanog i moždanog udara, dijabetesa…
Neki od najčešćih uzroka su:
- nezdrava ishrana
- manjak fizičke aktivnosti
- gojaznost,
Međutim, povišen holesterol nije nepromenjiv faktor, za njegov disbalans ima rešenja, i to iz proverenog izvora.
Baka Anđelija (75) koristi ovu smesu dva puta dnevno godinama i nikada nije imala problema sa krvnim pritiskom ili holesterolom!
Recept je otkrila njena unuka a on glasi:
Sastojci:
- 1 kašika limunovog soka,
- 1 kašika meda,
- 1 komad rendanog đumbira,
- 1 kašika jabukovog sirćeta.
Priprema i korišćenje:
Stavite sastojke u blender i pasirajte dok ne dobijete jednoličnu smesu. Ostavite da odstoji u frižideru 5 dana.
Uzimajte 2 puta dnevno, pre doručka i večere, a na krvnoj slici ćete ubrzo primjetiti pozitivne rezultate.
Ukoliko imate neki kompleksniji problem sa zdravljem, obavezno se obratite vašem lekaru.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com