Aparat za pritisak otkriva koliko dugo ćete živeti: Samo 1 stvar pokazuje da li ste u riziku!

Istraživači veruju da je ovo možda i najvažniji faktor

Svima nam se desilo nekada da se zapitamo koliko će naš životni vek biti. Koliko god da nije prijatno, normalno je da smo znatiželjni i da nas interesuje.

Naučnici su otkrili da postoji jedan parametar koji može da da približan odgovor na to pitanje. Tri važna parametra koja su ključ zdravog srca, bez obzira o kojoj životnoj dobi da je reč, jesu krvni pritisak, nivo holesterola i broj otkucaja srca u mirovanju. Štaviše, neki istraživači veruju da je puls najvažniji od njih.

Saznajte koliko bi trebalo da bude „normalan“ broj otkucaja srca u mirovanju i šta da uradite ako je povišen.

Važno je da se puls prati prilikom vežbanja kako biste utvrdili da li preopterećujete svoje telo ili možete još da ga forsirate. Jednako je bitno i pratiti broj otkucaja srca u mirovanju. Prema rezultatima studije objavljene u izdanju „Open Heart“, ovaj pokazatelj govori u kakvom vam je stanju srce, da li se dovoljno odmarate, pa čak i da približno izračuna koliko ćete živeti.

Od 1993. do 2014. godine tim švedskih istraživača pratio je zdravlje 536 muškaraca. Na početku studije, svi učesnici eksperimenta imali su 50 godina, odnosno 71 godinu 2014. Tri puta – 1993, 2003. i 2014. je svim ispitanicima izmeren puls u mirovanju, a zatim je praćeno njihovo zdravstveno stanje, stečene bolesti i drugi zdravstveni problemi.

Kao rezultat toga, ispostavilo se da su se oni učesnici čiji je broj otkucaja srca premašio 75 otkucaja u minuti u 50. godini u budućnosti dvostruko češće suočavali sa bolestima kardiovaskularnog sistema. Zapravo, svaki dodatni puls povećavao je rizik od prerane smrti za 3 odsto, ishemije za 2 odsto i drugih bolesti srca i krvnih sudova za jedan odsto.

Smatra se da je normalan i „bezbedan“ raspon otkucaja srca za odrasle muškarce od 50 do 90 u minuti, što je prilično velika razlika. Međutim, kao što se može videti iz ove studije, što je broj otkucaja srca bliži donjoj granici norme, to je bolje, a crvena zona počinje sa 75 otkucaja u minuti u mirovanju.

