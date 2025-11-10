Beli luk stavljala sedam dana uveče ispod jastuka: zauvek rešila problem koji mnoge muči

Beli luk može da pročisti disajne puteve. Miris alicina iz belog luka deluje na organizam pa će vam pomoći da zaspite i kvalitetno odmorite.

Beli luk može da pročisti zakrčene disajne puteve. Kada se udiše, alicin iz bijelog luka razgrađuje sekret. Tako ćete lakše disati, a samim tim i bolje spavati. Ukoliko vam ova metoda ne pomaže, možete se inhalirati belim lukom pre spavanja. Tri čena izgnječite u vruću vodu i inhalirajte se iznad činije sa parom.

Beli luk za bolji imunitet

Pored antivirusnog delovanja, bijeli luk ima antibakterijska svojstva koja mogu da unište bakterije i pre nego što se razviju. Pomaže da se brže izlečite od prehlade i gripa.

Alicin iz belog luka može da blokira dve grupe enzima koje omogućavaju raznim mikrobima da prežive u telu.

Ukoliko želite da ojačate imunitet pored spavanja s belim lukom, savet je i da ga redovno konzumirate u ishrani, u presnom obliku.

Kvalitetniji san

Konzumiranjem belog luka unosite i magnezijum i kalijum u organizam koji imaju važnu ulogu u opuštanju mišića i proizvodnji kiseline GABA koja šalje signal telu da je vreme da se smiri i da spava.

Ukoliko imate kućne ljubimce najbolje je da preko dana beli luk sklonite iz kreveta jer on može da bude otrovan za njih.

Najbolje je da beli luk umotate u krpu pre nego što ga stavite ispod jastuka kako ne biste umazali posteljinu.

Stotine godina njegovog korišćenja kao sredstva za spavanje, dovoljno govori o njegovoj jedinstvenoj sposobnosti da opusti i telo i mozak i poboljša kvalitet vašeg sna.

