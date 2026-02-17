Bilduje imunitet do maksimuma: Pijte vodu sa ovim 1 sastojkom svakog jutra

. Samo jedan sastojak u vodi bilduje imunitet do maksimuma i čisti telo. Pijte ga svako jutro za čelično zdravlje.

Već i vrapci na grani znaju koliko je med blagotvoran i zdrav, a većina nas zna i stari „trik“ koji bilduje imunitet – dan treba započeti kašičicom meda. Ali, šta je sa dobrobitima medene vode, tačnije rečeno tople vode sa medom?

Ovaj napitak od davnina koristi se u negi ženske lepote, ali i kao preventiva i lek za različita abnormalna stanja u organizmu. Lako unapređuje naš imunitet, leči prehladu, bronhitis, oslabađa nas šlajma i dokazano bilduje imunitet na potpuno prirodan način.

Medena voda ima još jednu prednost, koja ne zvuči nimalo divno, ali je zato fantastična za naše telo – rastvaraju se naslage fekalija na crevima i počinje proces njihovog izbacivanja. Normalizuje se rad debelog creva, zapravo obnavlja se čitava crevna mikroflora. Ova mešavina podstiče i probavu i poboljšava funkciju varenja, što direktno znači da se uz pomoć nje lakše i mršavi.

Takođe, voda sa medom povećava antibakterijsko, antivirusno i antigljivično dejstvo organizma.

Zanimljivo je da se upotrebljava i za negu kože – natopite pamučne tufere medenom vodom, pa time tretirajte lice i dekolte. Biće ovo bolje od svakog tonika – neguje i čisti kožu, čineći je mekanom i svilenkastom, ali i elastičnije.

Nakon upotrebe, kožu isperite mlakom vodom i nanesite kremu za lice. Medenom vodom možete i tretirati kosu pre pranja, i primetićete koliko će lepršavija biti.

Kako se priprema medena voda?

U čaši obične, mlake vode sa česme (250 ml) dobro promešati jednu kafenu kašičicu organskog meda.

Med u vodi formira klasterno jedinjenje (struktuira vodu), što povećava njena lekovita svojstva.

Kako se pije medena voda?

Medena voda se pije ujutru, čim se probudite i uveče pre spavanja. Neophodno je da je pijete uvek sveže pripremljenu, a ne unapred.

Ne čekajte da vas bolest obori u krevet – uvedite ovaj ritual odmah, jer on na najprirodniji način bilduje imunitet i čuva vašu snagu.

